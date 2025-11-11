- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1672
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінка, яка народилася без мозку, відсвяткувала 20-річчя — фото
Лікарі не вірили, що Алекс Сімпсон проживе навіть чотири роки.
Дівчинка, яка народилася без більшої частини мозку, нещодавно відсвяткувала своє 20-річчя, хоча лікарі колись казали її батькам, що вона не доживе й до чотирьох років.
Коли Алекс Сімпсон з’явилася на світ 4 листопада 2005 року, здавалося, що все гаразд. Але через два місяці обстеження показало страшну правду: у дівчинки гідранцефалія — рідкісна вада розвитку, за якої мозок дитини частково або повністю відсутній, пише LADbible.
Кажуть, що зараз, коли жінці виповнилося 20 років, у неї відсутні частини мозку, здатні бачити і чути, але її сім'я вірить, що вона відчуває їхню присутність і знає про речі більше, ніж думають люди.
"Гідранцефалія означає, що її мозок відсутній. Технічно, у неї мозочок у задній частині мозку розміром приблизно з половину мого мізинця, але це все, що там є". — розповів її батько Шон в інтерв’ю KETV News.
Попри такий діагноз, Алекс живе повноцінно у колі родини, яка називає її «дивом». Її батьки Шон і Лорена переконані, що донька жива завдяки любові та вірі.
«Коли я підходжу до неї і говорю, вона шукає мене очима», — каже Шон.
«Вона відчуває нас, навіть коли ми мовчимо. Якщо хтось поруч засмучений або хворий — Алекс це відчуває», — додає її 14-річний брат Ес Джей.
Сім’я каже, що 20 років тому вони були налякані й розгублені, але з часом навчилися приймати її стан і бачити у ньому сенс.
«Віра допомогла нам вижити. Вона борець», — каже мама дівчинки, Лорена.
За даними Клівлендської клініки, гідранцефалія зустрічається приблизно в одній із 5 000-10 000 вагітностей. Причини цього стану досі невідомі — лікарі припускають як генетичну схильність, так і вплив токсинів під час вагітності.
Симптоми гідроенцефалії часто проявляються в перші декілька тижнів і місяців життя дитини і містять: відставання в рості, підвищений або знижений м'язовий тонус, більшу, ніж зазвичай, голову, проблеми із зором і слухом, ригідні руки і ноги, а також проблеми з диханням.
Зазвичай діти з таким діагнозом не живуть довго, проте Алекс з Небраски стала винятком — символом того, що серце може перемогти навіть найстрашніші прогнози.
Нагадаємо, чоловік, який народився з чоловічими та жіночими геніталіями, дізнався про це лише у 50 років.