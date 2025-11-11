ТСН у соціальних мережах

Алекс Сімпсон / Фото: WHAS11/Youtube

Жінка, яка народилася без мозку, відсвяткувала 20-річчя — фото

Лікарі не вірили, що Алекс Сімпсон проживе навіть чотири роки.

Юлія Шолудько

Дівчинка, яка народилася без більшої частини мозку, нещодавно відсвяткувала своє 20-річчя, хоча лікарі колись казали її батькам, що вона не доживе й до чотирьох років.

Коли Алекс Сімпсон з’явилася на світ 4 листопада 2005 року, здавалося, що все гаразд. Але через два місяці обстеження показало страшну правду: у дівчинки гідранцефалія — рідкісна вада розвитку, за якої мозок дитини частково або повністю відсутній, пише LADbible.

Кажуть, що зараз, коли жінці виповнилося 20 років, у неї відсутні частини мозку, здатні бачити і чути, але її сім'я вірить, що вона відчуває їхню присутність і знає про речі більше, ніж думають люди.

"Гідранцефалія означає, що її мозок відсутній. Технічно, у неї мозочок у задній частині мозку розміром приблизно з половину мого мізинця, але це все, що там є". — розповів її батько Шон в інтерв’ю KETV News.

Алекс Сімпсон / Фото: WHAS11/Youtube

Попри такий діагноз, Алекс живе повноцінно у колі родини, яка називає її «дивом». Її батьки Шон і Лорена переконані, що донька жива завдяки любові та вірі.

«Коли я підходжу до неї і говорю, вона шукає мене очима», — каже Шон.

«Вона відчуває нас, навіть коли ми мовчимо. Якщо хтось поруч засмучений або хворий — Алекс це відчуває», — додає її 14-річний брат Ес Джей.

Алекс Сімпсон / Фото: WHAS11/Youtube

Сім’я каже, що 20 років тому вони були налякані й розгублені, але з часом навчилися приймати її стан і бачити у ньому сенс.

«Віра допомогла нам вижити. Вона борець», — каже мама дівчинки, Лорена.

Алекс Сімпсон із батьками / Фото: WHAS11/Youtube

За даними Клівлендської клініки, гідранцефалія зустрічається приблизно в одній із 5 000-10 000 вагітностей. Причини цього стану досі невідомі — лікарі припускають як генетичну схильність, так і вплив токсинів під час вагітності.

Симптоми гідроенцефалії часто проявляються в перші декілька тижнів і місяців життя дитини і містять: відставання в рості, підвищений або знижений м'язовий тонус, більшу, ніж зазвичай, голову, проблеми із зором і слухом, ригідні руки і ноги, а також проблеми з диханням.

Зазвичай діти з таким діагнозом не живуть довго, проте Алекс з Небраски стала винятком — символом того, що серце може перемогти навіть найстрашніші прогнози.

