Як схуднути: жінка, яка скинула 32 кіло без дієт та ін'єкцій, дала три важливі поради

Жінка дала поради, як схуднути

Жінка, яка схудла на 32 кілограми завдяки дефіциту калорій, поділилася трьома порадами, які допоможуть іншим схуднути.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка, яку звати Колс, розповіла, що вона схудла без виснажливих дієт та популярних ін’єкцій.

Вона дала три поради тим, хто хоче позбутись зайвих кілограм:

Не чекайте на мотивацію: головна порада полягає в тому, що ніколи не слід чекати на мотивацію, перш ніж розпочати свою подорож, оскільки, швидше за все, ви ніколи не зробите перший крок.

«Початок фітнес-подорожі часто не є веселим. Зміна щоденних звичок — це неприємна справа. Ймовірно, ніщо не зможе вас мотивувати, тож якщо це є причиною, через яку ви зволікаєте з початком, припиніть. Просто почніть», — наголосила вона.

Жінка визнала, що просто почати змінювати свої щоденні звички може бути «легше сказати, ніж зробити», але зазначила, що повільне і поступове впровадження змін може стати важливим інструментом, який допоможе вам розпочати свій шлях.

Вона зазначила, що непотрібно ходити по 6 разів на тиждень до спортзалу та різко обмежити своє харчування. Жінка пояснила, що варто почати з маленького: більше рухатись та поступово вводити у свій раціон корисні продукти.

Ви отримуєте тільки ті результати, на які витрачаєте зусилля

Наступна порада жінки полягала в тому, щоб припинити порівнювати себе з інфлюенсерами з фітнесу та тренажерних залів у соціальних мережах. Вона сказала, що ці люди заробляють на життя тим, що підтримують форму та правильно харчуються, тому їм набагато легше підтримувати своє тіло. Якщо у вашому житті є ще щось, наприклад робота чи інші зобов’язання, така фігура буде недосяжною.

Щоб схуднути, ви повинні мати дефіцит калорій

Остання порада Колс полягає в тому, що фізичні вправи не матимуть жодного впливу на вашу втрату ваги, якщо ви не їсте з дефіцитом калорій. Це означає, що для успішного схуднення вам потрібно споживати менше калорій, ніж ви витрачаєте за день.

Вона сказала: «Ви можете дотримуватися кетодієти, ви можете дотримуватися інтервального голодування, мені все одно. Якщо ви не будете споживати менше калорій, ніж витрачаєте, ви не схуднете. Ви можете ходити до спортзалу шість днів на тиждень, але все одно не схуднете, якщо не будете споживати менше калорій, ніж витрачаєте».

