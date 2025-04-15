Жінка, яка вийшла заміж за річку, зламала ногу, плаваючи в ній (фото)

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Жінка, яка вийшла заміж за річку, намагаючись захистити її від забруднення, каже, що це подружнє щастя, якщо не брати до уваги той випадок, коли вона зламала ногу, плаваючи в ній.

Про це пише Daily Star.

28-річна Мег Ейвон отримала благословення у святому шлюбі з брудною, що спричиняє блювоту річкою Ейвон на південному заході Англії два роки тому. Вона каже, що вони з «коханим» зберігають свій роман і «ніколи не були щасливішими».

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«У нас все ще триває медовий місяць, і я все ще досить одержима річкою. Я прокидаюся з думками про річку, моє життя значною мірою сформоване річкою, я завжди думаю про те, коли я зможу наступного разу провести час із річкою. Я проводжу багато часу з іншими річками, але я думаю, що це нормально. Вони всі — одне ціле. Але це досить плинний і відкритий зв’язок. Ми всі маємо стосунки з водою, але для мене це щось на кшталт подружнього почуття — я думаю, що ми маємо досить сильний зв’язок і зобов’язання одне перед одним», — заявила вона.

Весільна церемонія / Фото: Instagram/saveouravon

17 червня 2023 року Мег повідомила про річку, наповнену калом, на «радісній» церемонії, щоб захистити її та привернути увагу до проблеми забруднення води. За її словами, церемонія була не просто ритуалом зв’язку між Мег і річкою, а й «неопозиційним і радісним актом протесту».

Мег, яка займається активізмом все своє життя, пояснила: «Вздовж і впоперек річки є багато різних кампаній, і ми хотіли знайти привід, щоб усі вони зібралися разом, щоб відсвяткувати «вечірку». Тому що кампанії та активізм можуть бути дуже сумними та виснажливими. У будь-якому активізмі є багато безсилля — тому ми хотіли зробити щось, що приносило б радість і було б більше схоже на свято, ніж на церемонію, наприклад, весілля! Я ніколи раніше не була на весіллі, але це було саме те, що мені потрібно: союз, любов і радість. Під час проголошення обітниць ми всі зібралися разом і сказали «ми згодні». Ми думали, що церемонія буде трохи веселою і дурнуватою — зробимо декілька гарних фотографій і гарно відсвяткуємо. Але всі плакали і ридали — навіть тамада, а вона займається переважно похоронами! Але це тому, що ми всі знаємо, в глибині душі, що ця річка вмирає».

Мег Ейвон / Фото: SWNS

Під час їхньої річниці, коли Мег намагалася подорожувати річкою Ейвон цілий тиждень, вона зламала ногу. Але вона каже, що цей травматичний досвід дав їй час зосередитися на творчості та любові до поезії. І вона випустила книжку віршів під назвою My Avon.

Мег сказала: «Я називаю річку своєю музою — вона дає мені життя, заряджає енергією, тримає мене на плаву і каже, щоб я не надто поспішала».

Мег Ейвон / Фото: SWNS

Через їхній неортодоксальний союз Мег сподівається привернути увагу до своєї особистої кампанії, яка фокусується на статусі особистості, пов’язаному з рухом за права на природу. І вона описує свої стосунки з річкою як такі, що фізично зв’язують та глибоко духовні.

Вона сказала: «Я завжди любила плавати, і це було великою частиною мого життя. Але вода стала моєю версією релігії в певному сенсі. Те, як вона оновлює мене, є потужним. Я шаную і глибоко люблю її. Ми знаємо одне одного дуже давно, і це, безумовно, більше, ніж просто поверхневі стосунки. Коли ви думаєте про те, скільки води в нашому тілі, і скільки води у світі, я відчуваю, що річка говорить через мене. Люди — це лише спосіб, яким вода пересувається: ми вийшли з води і, ймовірно, колись повернемося назад у воду».

Мег Ейвон / Фото: SWNS

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