Морг

54-річна мешканка Дарлінгтона Олів Мартін пережила події, які тепер стали основою розслідування. Вранці 13 жовтня 2023 року жінка втратила свідомість під час приготування сніданку. Парамедики, прибувши на виклик, помилково констатували смерть і замість реанімації чи доставлення до відділення невідкладної допомоги відвезли її безпосередньо до моргу. Саме це рішення тепер опинилося під пильною увагою слідства.

Про це повідомило видання TOI.

Представник родини Мартінів наголошує: Олів могла залишатися живою щонайменше дві години — у час, коли медична допомога ще могла вплинути на її стан. У суді також підтвердили, що вже в морзі працівники виявили в жінки ознаки життєдіяльності: реакцію на подразники та мінімальну активність мозку.

Попри це, врятувати Олів не вдалося. Вона померла від ушкодження мозку, спричиненого тривалою нестачею кисню. Ключовим питанням лишається тривалість періоду, коли жінка перебувала без свідомості та без медичної допомоги до прибуття екстрених служб.

Поліція Дарема вже завершила кримінальне розслідування та не висуватиме обвинувачень. Служба швидкої допомоги заявила, що інцидент став підставою для внутрішньої перевірки і принесла вибачення родині.

Рідні описують Олів як добру, життєрадісну та сильну жінку, чию смерть вони переживають надзвичайно тяжко.

Наступне судове засідання призначене на 30 січня, коли будуть вивчати повний ланцюг подій — від моменту нападу до фіксації ознак життя в морзі — аби з’ясувати, чи могла інша реакція парамедиків змінити трагічний результат.

