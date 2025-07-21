Жінка із найбільшими у світі губами шокувала змінами у зовнішності: який вигляд вона мала "до" та "після"

Андреа Іванова / © mirror.co.uk

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Медсестра з Болгарії Андреа Іванова поставила собі за мету отримати найбільші у світі губи. Через це вона постійно робить «уколи краси» спеціальними філерами.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

28-річна дівчина витратила 1 мільйон гривень на свою приголомшливу трансформацію. Через її зовнішній вигляд деякі косметологи відмовляються колоти її губи, оскільки побоюються негативних наслідків.

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Проте дівчина не зупинилась на цьому, вона зробила ін’єкції гіалуронової кислоти в підборіддя, лінію щелепи та вилиці, а також операцію зі збільшення грудей за допомогою силіконових імплантатів об’ємом 600 кубічних сантиметрів.

На завершення свого пластичного перевтілення Андреа тепер має світле волосся у стилі Барбі та вибілені брови. Вона часто нафарбовує вії і підкреслює свою посмішку яскравою помадою.

Андреа Іванова після зміни зовнішності. / © mirror.co.uk

Проте дівчина раніше мала інший вигляд: вона була ефектною брюнеткою зі своєю природною красою.

Андреа Іванова без зміни зовнішності / © mirror.co.uk

Дівчина каже, що її подобається нова зовнішність, оскільки так вона виділяється з натовпу. Хоча за словами Андреа, її дідусь та бабуся просять зупинити експерименти зі своїм тілом.

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