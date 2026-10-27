Жінка хотіла прибрати зморшки філерами, але ледь не померла: що сталося з її обличчям

Філери ледь не вбили жінку: після ін’єкцій їй оперували обличчя / © pexels.com

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У Великій Британії 59-річна Гелена Коллард вирішила позбутися зморшок за допомогою ін’єкцій філерів, однак косметична процедура обернулася небезпечною інфекцією та екстреною операцією. Жінка звернулася до спеціаліста без ліцензії, якого знайшла в соціальних мережах, а згодом опинилася в лікарні. Після лікування в неї залишилися постійні шрами.

Про свою історію Гелена розповіла 26 жовтня в ефірі британської програми This Morning на телеканалі ITV, пише LAD Bible.

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Як косметична процедура обернулася небезпечними наслідками

У лютому цього року Коллард замислилася над тим, як зменшити зморшки на обличчі. За словами жінки, після схуднення вона стала незадоволеною своєю зовнішністю та вирішила вдатися до косметичних ін’єкцій.

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Шукаючи відповідну послугу, британка натрапила у Facebook на оголошення про введення дермальних філерів. Вона зв’язалася з чоловіком, який пропонував процедуру, надіслала йому своє фото та пояснила, якого результату хотіла б досягти.

Уже наступного дня Гелена прийшла до нього додому, де їй зробили ін’єкції. Згодом вона зізналася, що поспішила з рішенням. Якби запис на процедуру був за три-чотири тижні, жінка, найімовірніше, відмовилася б від неї.

Перед введенням препарату британка не проходила повноцінної консультації та не підписувала жодних документів. За її словами, підготовка до процедури обмежилася нанесенням знеболювального крему.

Спочатку результат ін’єкцій їй сподобався. Проте невдовзі обличчя почало набрякати, а протягом наступних кількох днів стан лише погіршувався.

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Набряк посилювався, а жінка не могла нормально їсти

Помітивши незвичну реакцію, Гелена звернулася до чоловіка, який проводив процедуру. За її словами, він запевнив, що набряк є нормальною реакцією після введення філерів і причин для хвилювання немає.

Однак неприємні симптоми не минали. Навпаки, обличчя британки продовжувало набрякати, а біль ставав дедалі сильнішим. Зрештою їй стало важко їсти та пити. Через свій стан жінка навіть не могла виходити з дому.

Коли ситуація погіршилася, Коллард самостійно звернулася по медичну допомогу. У лікарні їй діагностували целюліт — шкірну інфекцію.

За інформацією Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), без своєчасного лікування така інфекція здатна поширюватися на інші частини організму, зокрема кров, м’язи та кістки. У тяжких випадках вона може призвести до сепсису.

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Лікарям довелося терміново оперувати британку

Під час перебування в лікарні самопочуття Гелени суттєво погіршилося. Жінка пригадала, що однієї ночі почувалася настільки зле, що намагалася не заснути.

Згодом навколо неї зібралися медики, після чого їй провели екстрену операцію.

За словами британки, лікарі вирішили не ризикувати та не намагатися розчинити введений філер. Натомість їм довелося хірургічно обробити ділянки, куди вводили препарат і де розвинулася інфекція.

Гелена пережила небезпечні ускладнення, однак після операції в неї залишилися постійні шрами.

Тепер жінка розповідає про пережите, щоб застерегти інших від звернення до спеціалістів без належної ліцензії. Вона наголошує на важливості перевірки кваліфікації людей, які проводять ін’єкційні процедури.

Які тривожні ознаки помітила лікарка

Історію Гелени прокоментувала фахівчиня зі здоров’я шкіри докторка Амі В’яс. Вона звернула увагу на низку обставин, які мали насторожити пацієнтку ще до початку процедури.

Серед них — вартість послуги, надто швидкий запис, відсутність необхідних документів, повноцінної консультації та подальшого медичного супроводу.

За словами лікарки, попри те, що філери використовують для покращення зовнішності, їхнє введення є медичною процедурою. Вона потребує знання анатомії, дотримання правил гігієни та відповідної професійної підготовки.

В’яс також зазначила, що наслідки інфекції були значно тяжчими, ніж могли побачити глядачі програми. Для телевізійного ефіру показали лише частину фотографій, які демонстрували стан обличчя британки після ускладнень.

Чим небезпечні ін’єкції філерів

За даними Британського коледжу естетичної медицини (BCAM), дермальні філери використовують для відновлення втраченого об’єму тканин, корекції контурів обличчя та зменшення помітності дрібних зморшок.

Після таких ін’єкцій можливі почервоніння, набряки, синці та свербіж. Ці реакції вважаються очікуваними, проте процедура також може супроводжуватися серйознішими ускладненнями.

Зокрема, існує ризик розвитку інфекцій, утворення ущільнень і вузликів, а також закупорювання артерій.

У BCAM пояснюють, що належно підготовлений медичний фахівець повинен знати, як запобігати можливим ускладненням та лікувати їх. Пацієнтам радять ще до початку процедури з’ясовувати, які заходи безпеки застосовує спеціаліст.

Як на випадок відреагували у Великій Британії

Після звернення журналістів This Morning чоловік, який робив Гелені ін’єкції, заявив, що не мав наміру завдати їй шкоди. Він також повідомив, що підтримує підвищення обізнаності про алергічні реакції на філери.

У Міністерстві охорони здоров’я Великої Британії назвали випадок Коллард неприйнятним. У відомстві повідомили про запровадження системи ліцензування, яка має забезпечити належну підготовку, страхування та дотримання стандартів безпеки спеціалістами, які проводять подібні процедури.

Крім того, британський уряд оголосив про нові обмеження для окремих косметичних втручань. Зокрема, введення дермальних філерів поза межами обличчя, наприклад для збільшення сідниць, юридично визначатиметься як косметична хірургічна процедура. Виконувати такі втручання зможуть лише кваліфіковані медичні працівники.

Обмеження також стосуватимуться процедур підвищеного ризику, серед яких глибокі хімічні пілінги та так звані вампірські процедури для обличчя. Їх зможуть проводити лікарі, стоматологи, окремі категорії медсестер, акушерок і фармацевтів.

За порушення встановлених вимог передбачені штрафи, зокрема фіксовані стягнення до 4000 фунтів стерлінгів або штрафи без визначеної верхньої межі.

Нагадаємо, американська модель та зірка реалітішоу «Справжні домогосподарки з Беверлі-Гіллз» Бренді Гленвілл повідомила про майбутню операцію на обличчі після трьох років боротьби із захворюванням. Лікар виявив під її шкірою два утворення, які, за його припущенням, можуть бути грибковими скупченнями або чимось живим.

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