Жінка кріпила вініри на звичайний суперклей: чим це закінчилося

Зуби

Реклама

35-річну жінку з Флориди, США, нещодавно заарештували за проведення неліцензованих стоматологічних процедур, зокрема за кріплення вінірів за допомогою магазинного суперклею.

Про це пише Oddity Central.

За словами прокурорів, Емелі Мартінес, яка видавала себе за «експертку з перетворення усмішки» в соціальних мережах, заманювала клієнтів обіцянками надзвичайно дешевого повного встановлення вінірів.

Реклама

Її ціни були настільки привабливими порівняно з ліцензованими стоматологічними клініками, що багато людей не переймалися її кваліфікацією. Для порівняння, вінір на один зуб у ліцензованій клініці США може коштувати від 900 до 1500 доларів, але, як повідомляється, Мартінес попросила у одного клієнта 2500 доларів за повний місяць процедури кріплення вінірів.

На жаль, багато хто з тих, хто був загіпнотизований низькими цінами Мартінес, залишилися з сильно пошкодженими зубами, інфекціями та болем.

Працюючи у своїй клініці в Пінеллас-Парк, штат Флорида, Мартінес рекламувала себе як зубного техніка, попри відсутність офіційної освіти, але її шахрайство було викрито цього літа, після того, як двоє незадоволених клієнтів подали скарги на неї за заподіяння серйозної шкоди їхнім зубам. Після відвідування стоматологів вони були шоковані, дізнавшись, що їхні вініри були прикріплені за допомогою Krazy Glue, побутового суперклею, непридатного для медичного використання. Одній із жертв знадобилася термінова операція, щоб виправити пошкодження. Вони стверджували, що Мартінес не лише відмовилася повернути кошти, але й заперечила будь-яку відповідальність.

«Вона не має ліцензії на встановлення вінірів. У неї немає освіти для цього», — сказав сержант Вінді Ватер з поліцейського відділку Пінеллас-Парку. «А у штаті Флорида, очевидно, для виконання будь-якої подібної роботи потрібна ліцензія».

Реклама

Емелі Мартінес було заарештовано 20 серпня, але слідчі встановили, що це було не перше зіткнення з законом. Її заарештували в березні цього року за надання неліцензованих стоматологічних послуг в іншому окрузі Флориди. Тепер їй висунуто звинувачення у шахрайстві та стоматологічній практиці без чинної ліцензії.

Нагадаємо, шахрай у TikTok видавав себе за відомого командира ЗСУ і виманював гроші.