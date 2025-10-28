Жінка купила будинок, а те, що вона знайшла за подвір’ям, стало вірусним у мережі

Ілюстративне фото / © Pixabay

В Англії жінка придбала новий будинок, а за її заднім двором виявилася річка, що створює мальовничий краєвид. Відео з її садом у TikTok набрало понад 165 тисяч переглядів і привернуло увагу користувачів по всьому світу.

Про це пише Newsweek.

Ролик, опублікований користувачем демонструє затишний сад у графстві Шропшир. На ньому видно газон, теплицю, сарай і невеликий город, обнесені парканом. Але головне, що привертає увагу глядачів, знаходиться прямо за парканом — спокійна річка, що протікає за ділянкою і створює ідилічний вид.

У відео авторка зазначає: «Сад значно менший, ніж у нашому старому будинку, але це був вартий компроміс».

Користувачі TikTok активно коментували відео, залишаючи поради та захоплені відгуки. Один із коментаторів пожартував:

«Принаймні вам не поставлять нові будинки прямо за парканом», — натякаючи на щільну забудову у Великій Британії.

Інші радили зробити паркан зі скла, щоб сад виглядав більш просторим і можна було насолоджуватись видом. На це власниця відповіла:

«Ми побудували терасу над річкою».

Деякі користувачі турбувалися через можливі паводки, проте жінка заспокоїла їх:

«Ми добре знаємо цю територію, ризик затоплення низький. Щоб вода дісталася до саду, річка мала б піднятися понад 4 метри. Моя родина живе тут понад 50 років, і ця місцевість ніколи не затоплювалась».

Інші глядачі були в захваті від краєвиду:

«Я б купив будинок заради цього верболозу — це моя мрія», — написав один із користувачів.

«Кілька років я жив у будинку в Херефордширі з струмком і невеликим лісом у кінці саду. Було красиво, але комарі тероризували», — додав інший.

Феномен захоплення задніми дворами та відкритими просторами не обмежується Великою Британією. Дослідження Zillow показують, що американські покупці готові платити більше за будинки з дорогими зовнішніми оздобленнями. Наприклад, будинки з телевізорами на вулиці продаються в середньому на 3,1% дорожче — приблизно на 10 749 доларів більше від очікуваної вартості. Також популярні зовнішні душі, печі для піци та кам’яні патіо, що свідчить про збереження інтересу до відкритого життя навіть після пандемії.

Минулого року Newsweek повідомляв, що покоління мілленіалів змінює ринок садівництва та розсадників, віддаючи перевагу якості перед кількістю, обираючи місцеві рослини та унікальні декоративні елементи. Багато хто відмовляється від хімічних добрив і проектує сади, які підтримують біорізноманіття та залучають запилювачів — бджіл, метеликів та птахів.

Від річок у сільській Англії до дорогих відкритих зон у передмістях Америки — сучасні покупці будинків цінують саме зовнішні простори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що житель Німеччини виявив величезний скарб давньоримських монет у Нижній Саксонії та приховував його від влади вісім років.