Жінка купила будинок і виявила під підлогою те, що здивувало всю Мережу (відео)

Жінка купила будинок і виявила під підлогою те, що здивувало всю Мережу / © соцмережі

24-річна Елла Сімс переїхала у свій новий будинок 15 вересня. Вже через тиждень, обстежуючи підлогу біля вхідних дверей, вона натрапила на те, чого не могла передбачити — калюжу води під підлогою.

Про це пише Newsweek.

«Спочатку я не дуже хвилювалася, бо знала про проблеми з вологістю з результатів обстеження і навіть отримала завдяки цьому знижку на будинок. Коли знизу почали злітати мухи, я почала трохи панікувати. Я хвилювалася, що під моїми сходами може бути місце злочину або мертва тварина», — розповіла Сімс виданню.

Своє відкриття дівчина опублікувала у відео на TikTok, яке набрало понад 600 тисяч переглядів. На кадрах видно, як вони знімають стару підлогу, під якою відкривається темний басейн. В описі відео вона жартома написала: «Зачекай, поки побачиш мій басейн».

Зіткнувшись із несподіванкою, Елла спочатку відреагувала сміхом: «Моєю реакцією був сміх, бо я не знала, що ще робити. Приблизно через 10 хвилин я усвідомила реальність і почала гуглити, що це може бути».

Хоча точне походження порожнини під підлогою невідоме, користувачі соцмереж та експерти висунули кілька припущень. Фахівці зі спадщини зазначають, що багато будинків вікторіанської та едвардіанської епох мали підземні вугільні сховища або жолоби. Якщо ці простори згодом блокували і забували, вони могли затоплюватися.

Реакція соцмереж

Відео швидко стало вірусним, а користувачі ділилися своїми теоріями та жартами. Деякі коментатори пропонували просто ігнорувати проблему: «Просто покладіть килим назад. Це проблема завтрашнього дня».

Інші жартували: «О Боже, який же басейн» або казали: «Отже, у вас є діра в прірву». Дехто навіть радив Сімс негайно переїхати.

Попри шокуючу знахідку, Елла Сімс налаштована оптимістично.

«Мій абсолютний пріоритет — позбутися мух, бо їх справді сотні», — сказала вона,

Також додав, що це не єдина проблема у будинку: «Мені також потрібно замінити стелі та позбутися тарганів. Але я не збираюся йти, як дехто пропонував».

Це не перший випадок таких дивних відкриттів. Раніше сім’я в Північній Кароліні була вражена, виявивши басейн під своєю вітальнею, а інший домовласник у Великій Британії знайшов у підвалі вугільний жолоб довжиною 30 футів.

