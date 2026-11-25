Секондгенд

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Мая Соммер купила куртку в секондгенді: коли вона зазирнула до кишень, то була ошелешена несподіваними знахідками.

Про це блогерка розповіла в TikTok.

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Мая Соммер публікує в TikTok під ніком @thinklessaboutmen. Вона ділиться з підписниками своїми знахідками з секондгендів. Однак цього разу те, що вона зщнайшла, перевершило всі очікування.

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«Не можу повірити в те, що я знайшла», — каже на відео Мая.

Тіктокерка придбала шкіряну куртку, вартість якої виявилася недооціненною.

«Я знайшла цю шкіряну куртку в магазині секондгенду. Вона ідеально підійшла, тож я з радістю її купила й принесла додому», — розповідає вона.

Коли жінка приміряла куртку вдома, то відчула щось у кишені. Виявилося, це був маленький щоденник, і вона почала його читати. Перший запис був датований 11 листопада 1971 року. У щоденнику йшлося про любовну історію, яка не мала щасливого кінця.

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«Минув тиждень, а Діанна не зателефонувала й не написала мені», — йдеться у записі.

22 листопада того ж року анонімний автор своєю чергою написав, що цього дня виповнилося 9 років їхніх стосунків.

«Я напився сам», — написав він у щоденнику.

Наступний запис датований 4 листопада 1971 року.

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«Сьогодні вранці ми з Діанною кохалися. Я відвіз її на сніданок, а потім на роботу, — написав власник куртки та додав: — Я не знав, що це буде останній раз, коли я її побачу».

Але це ще не всі знахідки. Окрім щоденника, Мая знайшла ще один зошит, три срібні долари 1921 року та маленьку пляшечку канадського віскі Seagrams 1966 року.

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