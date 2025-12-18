- Дата публікації
Жінка купила на секондгенді сумочку за 200 грн та була шокована її реальною ціною
Жінка розповіла, як перепродала брендову сумку та заробила майже 23 тис. грн.
Жінка знайшла сумочку у секондгенді за 3,50 фунта (орієнтовно 200 грн — ред.) і продала її за 400 фунтів (майже 23 тис. грн — ред.). 37-річна Кет Ламберт розповіла, що вона була шокована покупкою.
Про це пише mirror.co.uk.
Жінка на секондгенді знайшла рідкісну вінтажну сумку Fendi. Її вона придбала за 3,50 фунта та продала на одному із сайтів за 400 фунтів.
«Я просто забігла на хвилинку, повертаючись з гаражної розпродажі. Я відразу зрозуміла, що вона справжня», — каже Кет.
Жінка додала, що раніше вже натрапляла на вінтажні сумки Mulberry, шарф Hermes та різні антикварні колекційні предмети.
