ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Жінка купила на секондгенді сумочку за 200 грн та була шокована її реальною ціною

Жінка розповіла, як перепродала брендову сумку та заробила майже 23 тис. грн.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Секондгенд

Секондгенд / © Credits

Жінка знайшла сумочку у секондгенді за 3,50 фунта (орієнтовно 200 грн — ред.) і продала її за 400 фунтів (майже 23 тис. грн — ред.). 37-річна Кет Ламберт розповіла, що вона була шокована покупкою.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка на секондгенді знайшла рідкісну вінтажну сумку Fendi. Її вона придбала за 3,50 фунта та продала на одному із сайтів за 400 фунтів.

«Я просто забігла на хвилинку, повертаючись з гаражної розпродажі. Я відразу зрозуміла, що вона справжня», — каже Кет.

Жінка додала, що раніше вже натрапляла на вінтажні сумки Mulberry, шарф Hermes та різні антикварні колекційні предмети.

Сумка, яку жінка знайшла на секонді / © mirror.co.uk

Сумка, яку жінка знайшла на секонді / © mirror.co.uk

Нагадаємо, британка Емі Дейнс, відома своєю любов’ю до секондгенду, натрапила на справжній скарб. Під час шопінгу в благодійному магазині вона помітила у кошику дві м’які іграшки від бренду Jellycat — компанії, чиї вироби цінують колекціонери за унікальний дизайн і чудову якість.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie