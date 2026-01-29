Жінка купила омріяний будинок і ледь не збожеволіла: що почалося після переїзду

© mirror.co.uk

Ванесса Мітчелл ще 2004 року придбала історичну будівлю 16-го століття в селищі Сент-Осайт. Проте вона була змушена залишити оселю через незрозумілі паранормальні явища. Жінка стверджує, що роками жила в страху, стикаючись з фізичною агресією та дивними видіннями в будинку, який колись слугував в’язницею для відьом.

Про це пише Mirror.

Аномальні явища в будинку

Після чотирьох років боротьби з «невидимими мешканцями» Ванесса Мітчелл залишила нерухомість, відому під назвою «Клітка» (The Cage). За її словами, ситуація стала критичною, коли вона завагітніла: невідома сила штовхнула її, а в будинку почали відбуватися жахливі речі — від дверей, які відчинялися самі собою, до появи калюж крові. Жінка прожила в ізоляції в одній кімнаті зі своїм сином, перш ніж наважилася на переїзд.

Мітчелл придбала будинок за 144 000 фунтів стерлінгів. Вона не повірила в чутки про привидів. Проте вже через 24 години після отримання ключів вона помітила дивну «чорну масоподібну фігуру» на кухні.

Жінка придбала будинок і пошкодувала про це / © Mirror

З часом активність посилювалася. Дівчина бачила, як самостійно вмикаються крани, рухаються предмети. Також вона відчувала постійну сторонню присутність («шосте чуття»). У будинку відчувався і фізичний вплив на власницю. Пізніше з’ясувалося, що попередні власники протягом останніх 300 років також не витримували в будинку довше трьох років.

Історичний контекст

Насправді ця будівля має похмуре минуле. У 1500-х роках вона використовувалася як тюрма. Найвідомішою її ув’язненою була Урсула Кемп — місцева акушерка, яку звинуватили в чаклунстві та вбивстві дитини. Кемп стала першою з 14 жінок селища, яких засудили до страти через повішення під час полювання на відьом.

Ванессі знадобилося дев’ять років, щоб остаточно продати будинок після переїзду. 2025 року «Клітку» придбала австралійська дослідниця паранормальних явищ на ім’я Емі. Нова власниця планує відремонтувати будівлю, проте не для того, щоб вигнати духів, а щоб створити для них «безпечне місце» та зберегти водночас історичну цінність пам’ятки.

