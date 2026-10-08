Жінка купила покинуту церкву за 45 тисяч доларів: що вона зробила з будівлею

Жінка перетворює стару церкву на будинок мрії. Фото: Instagram/@houseofvitrail

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В США 45-річна Вітні Андерсон втілює давню мрію, на реалізацію якої чекала близько десяти років: вона придбала стару церкву в Мічигані та взялася перетворювати її на власний будинок. Нерухомість обійшлася їй у 45 тисяч доларів, однак лише на ремонт уже пішло майже 200 тисяч.

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Ідея оселитися у церкві з’явилася в Андерсон ще в дитинстві. Вона часто бувала у храмі разом із бабусею та дідусем і відтоді захоплювалася вітражами, архітектурою таких споруд та їхньою атмосферою.

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Близько десяти років тому жінка почала шукати по всій країні церкву, яку могла б придбати та переобладнати. За три-чотири роки активних заощаджень вона накопичила приблизно 250 тисяч доларів, однак кілька спроб купити відповідну нерухомість у різних штатах виявилися невдалими.

Ситуація змінилася навесні 2024 року. На Zillow Андерсон побачила оголошення про продаж будинку священика в Мічигані за 125 тисяч доларів, разом з яким пропонували й стару церкву. Споруду звели ще 1898 року як методистський храм.

Стан будівлі був далеким від житлового: у даху були величезні отвори, всередині — наслідки тривалого потрапляння води та цвіль. Для огляду приміщення Андерсон навіть довелося одягнути респіратор. Утім, побачивши старі вітражі, вона вирішила, що знайшла саме те місце, яке шукала роками.

У червні 2024-го після переговорів американка придбала за 45 тисяч доларів церкву площею близько 325 квадратних метрів, будинок священика та прилеглу земельну ділянку. За нерухомість вона заплатила готівкою.

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Відтоді витрати на реконструкцію сягнули приблизно 194 тисяч доларів. Спочатку Андерсон зосередилася на найнагальніших проблемах: ремонті даху та водостоків, гідроізоляції й усуненні пошкоджень, спричинених водою та цвіллю.

Частину робіт вона виконує власноруч. Зокрема, жінка займалася демонтажем, встановлювала окремі балки перекриття та гіпсокартон, а також сама фарбувала будівлю зовні. Водночас вона намагається максимально зберегти історичні деталі церкви.

Жінка перетворює стару церкву на будинок мрії. Фото: Instagram/@houseofvitrail

Старі церковні лави Андерсон використала для створення великої бібліотечної стіни, обіднього столу та стільців. Один із кухонних островів зробили зі старих дверей і столу для причастя. Оригінальні вітражі вона також планує зберегти.

Проєкт несподівано став популярним у соцмережах. Відео, яке Андерсон опублікувала в Instagram у березні 2025 року, набрало мільйони переглядів. Після цього нею зацікавилися продюсери Magnolia Network, і жінка долучилася до шоу про ремонт Home Reimagined.

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За словами Андерсон, участь у програмі не була оплачуваною, проте популярність допомогла залучити спонсорів. Частину матеріалів, техніки та робіт вона отримала безкоштовно, що дозволило значно пришвидшити реконструкцію.

Загальний бюджет ремонту жінка сподівається втримати в межах 400 тисяч доларів. Основні роботи вона планує завершити до кінця 2028 року, хоча визнає, що постійно знаходить нові деталі, які хоче змінити або вдосконалити.

У майбутньому Андерсон також розглядає можливість перетворити частину нерухомості на готель формату «ліжко та сніданок». Гості могли б зупинятися в колишньому будинку священика, тоді як сама церква стала б місцем для спільних зустрічей.

Свій проєкт американка називає «найбільшою авантюрою» у житті. Вона визнає, що досі не знає, чи стане задум фінансово сталим, чи, навпаки, може довести її до банкрутства. Однак відмовлятися від давньої мрії Андерсон не збирається.

Нагадаємо, в США родичі після смерті жінки прибирали будинок. Під час цього в морозилці вони знайшли труп чоловіка.

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