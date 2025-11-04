ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
195
2 хв

Жінка купила стару скриньку для коштовностей — і не могла повірити, що було всередині

Британка придбала запечатану порцелянову скриньку у благодійному магазині, а вдома виявила всередині пакетик із попелом. У соцмережах припускають, що це могли бути кремовані рештки.

Кирило Шостак
Скринька

Скринька / © Pixabay

Пошуки у благодійних магазинах іноді перетворюються на справжні пригоди. Хтось знаходить рідкісні книги чи вінтажні прикраси, а хтось — щось зовсім неочікуване. Саме так сталося з британкою Еббі Ескью, яка після візиту до благодійного магазину виявила у своєму придбанні загадкову знахідку.

Про цей випадок розповідає Mirror.

Еббі побачила на полиці невелику порцелянову скриньку для прикрас, яка одразу здалася їй “милою” і вартою уваги. Проте найбільше її заінтригувало те, що кришка скриньки була щільно запечатана.

“Коли я струснула коробочку, почула, що всередині щось є. Було відчуття, ніби хтось поклав туди щось перед тим, як запечатати”, — розповіла жінка у відео, опублікованому в Instagram.

Принісши покупку додому, Еббі вирішила розкрити таємницю. Вона обережно підчепила кришку тонким металевим скребком і розклеїла її, намагаючись не пошкодити тендітну порцеляну.

Її припущення були різні: від загублених прикрас до грошей. Але те, що вона побачила всередині, змусило її завмерти.

У скриньці лежав невеликий пакетик з попелом.

Після відкриття жінка поділилася відео в соцмережах, зазначивши, що тепер не знає, як вчинити з цією знахідкою. Користувачі припустили, що всередині можуть бути кремовані рештки тварини чи людини, які попередній власник зберігав як пам’ять.

Нагадаємо, у селі Розмарки, Велика Британія, виявили скарб із бронзовими прикрасами, що пролежав у землі близько трьох тисяч років.

