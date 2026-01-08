Жінка купила старий будинок і знайшла у ньому прихований сюрприз

Будинок / © Pixabay

Мешканка штату Меріленд стала зіркою TikTok після того, як виявила прихований комод у старому будинку 1947 року, на якому був напис “Сюрприз”.

Відео Сари Лу (@shefoundthat), опубліковане 7 грудня, уже набрало понад мільйон переглядів.

“Як не дивно, спочатку я навіть не помітила вбудований комод, – розповіла Лу Newsweek. – Я знайшла його через кілька тижнів після покупки, коли прибиралася на горищі та планувала ремонт. Це було схоже на справжній сюрприз”.

Комод знаходився у мансардній спальні, яку Лу планує облаштувати як кабінет і творчий простір. В одній із шухляд вона помітила напис ”5/19/64”, проте точна історія предмета невідома. “Чесно кажучи, там, мабуть, будуть зберігатися приладдя для рукоділля”, – додала власниця.

Сара Лу захоплює старими будинками за їхню унікальність та ностальгічний шарм.

“Це милий маленький котедж із величезним потенціалом, який зберігає безліч історій і дозволяє створювати нові спогади”, – каже вона.

Її стиль ремонту відображає любов до химерного та вінтажного: “Я люблю антикваріат, речі з історією, і все, що можна оновити та дати йому нове життя. Я ремонтую будинок разом із батьком, щоб зберегти його первісну чарівність і водночас підлаштувати під свій стиль життя”.

Незважаючи на ремонтні плани, сам комод Лу залишить недоторканим. “Я не буду його ремонтувати, лише пофарбую стіну навколо і, можливо, заміню ручки. Сам комод залишиться як є”, – запевнила вона.

Відкриття комоду відбулося на фоні зростання витрат на ремонт житла у США. Згідно з опитуванням сайту Houzz, середні витрати на ремонт зросли з $15 000 2020 року до $24 000 у 2023-му, а найчастіше оновлюють кухні, ванні кімнати та вітальні.