Жінка купила цуценя міні-такси: важко повірити, що з нього виросло

Міні-такса виросла у велетня

Джессіка Коллінз з Великої Британії купила цуценя міні такси. Вона очікувала, що песик буде маленьким кишеньковим другом, але її улюбленець на ім’я Вінстон виріс до несподівано гігантських розмірів, здивувавши не лише власницю, а й тисячі користувачів у TikTok.

Про вона розповіла у TikTok.

Джессіка придбала Вінстона у заводчика, який запевнив її, що це мініатюрна такса. Міні-такса — це порода, яка була виведена у XIX столітті як маленький собака-компаньйон, і зазвичай представники цієї породи мають висоту в холці лише 10–18 сантиметрів і важать не більше 4,5–5,4 кілограма. На перших фотографіях Вінстон був настільки крихітним, що легко поміщався на одній долоні Джесіки.

Однак Вінстон не переставав рости. Згодом власниця виявила, що він є результатом схрещування: його мати була міні-таксою, а батько — стандартною таксою. Стандартні такси також є досить невеликими собаками, які важать до 13 кілограмів та мають висоту 18–30 см. Але Вінстон перевищив навіть ці показники, ставши «джамбо-розміром», як його назвала хазяйка.

Нині Вінстон важить неймовірні 18 кілограмів, що значно перевищує середню вагу навіть повнорозмірної такси. На відео, опублікованих Джессікою, видно, що коли вона витягує його, він розтягується від її плечей до колін. Водночас Джесіка запевнила, що попри несподіваний розмір, вона все одно обожнює свого Вінстона.

