Жінка купила в секондгенді намисто, яке виявилося справжнім скарбом (фото)

Намисто з чорних перлів із секондгенду / © reddit

Жінка, яка придбала вінтажне намисто в секондгенді лише за 10 дол., випадково з’ясувала, що тримає в руках справжній скарб. Виявилося, що прикраса зроблена з прісноводних чорних перлів, що підтвердив ювелір.

Цією історією жінка поділилася на Reddit під ніком u/Rinne18.

Покупчиня розповіла, що помітила незвичайну прикрасу в магазині Value Village і вирішила купити її «на удачу». Наступного дня жінка завітала до ювеліра, щоб полагодити кілька старих прикрас, і заодно показала нове намисто, за яке заплатила лише 10 дол. (бзилько 413 грн).

«Він одразу сказав, що це справжні прісноводні перли. З цим придбанням я, здається, вичерпала всю свою удачу на рік», — розповіла жінка.

Публікація швидко стала популярною — пост набрав понад 4200 лайків і сотні коментарів від користувачів, які захопилися несподіваною знахідкою. Дехто навіть зізнався, що після цієї історії сам захотів навідатися до секондгенду в пошуках подібних скарбів.

«Це чудова знахідка! Вони прекрасні! У мене є схоже намисто від бабусі, і чесно — чорні перли мають набагато вишуканіший вигляд, ніж білі», — написала одна з учасниць обговорення.

Інші користувачі радили, як можна оновити прикрасу — переробити її на браслет або доповнити срібними вставками. Сама власниця зізналася, що перлини нанизані доволі щільно, тому вона думала подовжити намисто, але ідея браслета здалася їй «просто геніальною».

Ювеліри нагадують: щоб відрізнити справжні перли від штучних, варто звертати увагу на вагу, текстуру поверхні та якість застібок — саме ці деталі найчастіше видають автентичність прикраси.

До слова, чоловік придбав піджак у секондгенді лише за 21 дол., але виявив у кишені справжній скарб — 2000 дол. готівкою. Покупець, який часто знаходить дрібні гроші у вживаному одязі, зізнався, що така велика сума трапилася йому вперше. Читачі припустили, що це гроші, які забув або навмисно залишив попередній власник.