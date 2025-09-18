Жінка купила вазу за безцінь та була шокована побачивши, що ховалося під фарбою (відео)

Жінка купила на барахолці вазу / © скриншот з відео

Звичайний візит до благодійного магазину несподівано став сенсацією. Американка Каллі Роуз Бедфорд, придбала вазу у мережі Goodwill, яка може мати історичну цінність.

Про це жінка розповіла в TikTok-акаунті @calrose5.

Спершу предмет виглядав як звичайна металева ваза, пофарбована в золотий колір. Та коли жінка почала знімати шар фарби, відкрилися кобальтові квіткові візерунки, схожі на традиційний китайський стиль.

Бедфорд показала процес у відео, яке набрало понад 7 мільйонів переглядів. Користувачі TikTok одразу припустили, що річ може бути антикварною. Один із коментаторів зазначив: «Якщо це справжній виріб, він може коштувати дуже дорого». Інші згадали, що подібні вази бачили лише від 500 доларів.

Чимало глядачів здивувалося, як подібний виріб взагалі могли зафарбувати. Дехто жартував, що це справа рук людей, які любили робити ремонт чи декор власноруч.

За стилем ваза нагадує класичний синьо-білий китайський фарфор, відомий з часів династій Юань і Мін. Артефакти цього періоду на аукціонах коштують мільйони доларів, але навіть вироби XVIII–XX століть мають високу цінність серед колекціонерів.

Втім, без експертизи підтвердити справжність неможливо. У соцмережах порадили Бедфорд звернутися до фахівців, аби з’ясувати походження вази.

Відео продовжує набирати популярність і стало вірусним. Один із користувачів написав: «Я б почувався археологом, знайшовши таку річ. Це неймовірно».

Нагадаємо, чоловік знайшов у секондгенді справжній скарб для колекціонерів. Він придбав дві ручки в магазині вживаних речей і, як виявилося, це були вироби всесвітньо відомого бренду Montblanc, вартість яких на офіційному сайті може сягати 480 фунтів стерлінгів.