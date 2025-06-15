Жінка кинула свого чоловіка заради воїна-масаї: що сталося потім (фото)

Шеріл з масаями / © dailymail.co.uk

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Колишня перукарка, яка покинула чоловіка та трьох дітей заради воїна-масаї з Африки, зізналася, що відчуває жаль, і що новий кавалер використовує її як «харчовий квиток», щоб уникнути бідності та знайти краще життя у Великій Британії.

Історію жінки передає Daily Mail.

Шеріл Томасгуд потрапила в заголовки світових газет, коли проміняла свій комфортний будинок у Британії на глиняну хатину у віддаленому регіоні Кенії після того, як закохалася в кенійця Даніеля Лекіменчо.

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Шеріл, якій на той час було 34 роки, була у відпустці у східноафриканській країні в березні 1994 року, коли Деніел прийшов до її готелю у складі групи, яка виконувала традиційні танці масаї для туристів.

Протягом кількох тижнів вона кинула свого чоловіка Майка Мейсона та трьох дітей, щоб розпочати нове життя з хвацьким воїном зростом 195 см, який був на десять років молодший за неї.

Її дивні стосунки з Деніелом широко висвітлювалися в ток-шоу та газетах того часу, а глядачі були шоковані та здивовані тим, як Шеріл могла покинути свою сім’ю та життя середнього класу заради виснажливої ​​бідності з воїном-масаї, якого вона ледве знала.

Після тритижневої відпустки, під час якої вона вперше зустріла його, жінка ненадовго повернулася до Великої Британії, щоб повідомити своєму другому чоловікові Майку про кінець їхнього шлюбу, а потім переїхала жити до Деніела та його племені в Кенію.

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В інтерв’ю журналістам жінка розплакалася: «Я зробила величезну помилку, це було дуже неправильно з мого боку, і я дуже шкодую про це, особливо про те, як це завдало шкоди моїм дітям. Тепер я просто хочу змиритися з усім цим».

«Мої стосунки з Даніелем були божевільними, вони перетворилися на медіа-цирк, вся країна була нами зачарована, і тепер я намагаюся зрозуміти, що відбувається. Чи зробила б я все це знову? Ні, не зробила б. Я заплатила дуже високу ціну за те, що була з ним», — зазначає жителька Британії.

Шеріл зараз 65 років, і вона живе сама в приморському містечку в Сомерсеті після розлучення з Деніелом у 1999 році, через рік після народження їхньої спільної доньки Місті.

Вона добре відома у своїй місцевій громаді, де проживає останнє десятиліття, але зізналася, що ніхто з її друзів не знає про її суперечливе минуле та скандальну колишню популярність.

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Що привабило в кенійцеві

Шеріл зізналася, що найбільше її привабило в Даніелі, коли вона зустріла його в готелі Bamburi Beach у Момбасі, те, що він був першим чоловіком, який, на її думку, по-справжньому її слухав, і що він не був одержимий грошима та матеріальними благами.

«Ми стали нерозлучними невдовзі після знайомства. Він розповідав про спосіб життя масаї, їхню культуру та про те, що вони не одержимі матеріалізмом, а також був дуже щирим. Щось дуже глибоко змінилося в мені, і я закохалася не лише в нього, а й у все, що втілювали масаї», — згадує жінка.

Після приїзду до Британії кенієць разюче змінився

Але що її досі шокує, так це те, як швидко змінився Даніель після прибуття до Великої Британії, оскільки він став одержимий грошима та матеріальними речами і постійно скаржився на життя.

Пара жила з Шеріл та її трьома дітьми на той час: двома хлопчиками на ім’я Стів і Томмі, яких вона мала від свого першого чоловіка Роберта; та дочкою Хлоєю, яка народилася під час її другого шлюбу з Майком.

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Шеріл згадувала: «Він приїхав до Великої Британії та став іншою людиною. Я думала, що зустріла духовного воїна-масаї, але зрештою я зустріла жалюгідного старого мерзавця».

«Він завжди був примхливим і багато скаржився, і ми почали постійно сваритися. Весь його спіритизм швидко зник. Він став одержимий грошима, щоб надсилати їх родичам у Кенії, дизайнерським одягом і бажанням більшого будинку», — пригадує жінка.

Коли посмішка розпливлася по її обличчю, вона згадала: «Єдиний час, коли він був по-справжньому щасливий, це коли стрибав у саду, виконуючи свій традиційний танець воїна-масаї. Він казав, що готується до битви і хоче стрибнути так високо, як слон. Дітям це подобалося, але через деякий час мені це почало діяти на нерви».

Шеріл розповіла, що трансформація Деніела та його одержимість грошима змусили її поставити під сумнів його мотиви щодо того, чому він хоче бути з нею.

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Вона сказала: «Я сумнівалася, чи він мене кохає, і відчувала, що він просто використовував мене як квиток на харчування, щоб втекти від свого життя в Кенії. Як тільки він опинився у Великій Британії, все стало зосереджено на ньому та на тому, чого він хотів, і він просто хотів більшого й більшого. Здавалося, що він не переймається мною. Він почав мене дратувати, і я зрозуміла, що для нього це був просто шлюб за розрахунком. Я зрушила гору заради нього, але я знала, що він не зрушить і мухи заради мене».

Про що шкодує найбільше

Шеріл розплакалася, згадуючи своє дитинство, розповівши, що вона роками страждала від сексуального насильства та виховувалась у неблагополучній сім’ї в Лондоні батьками-алкоголіками.

«Я пережила багато травм у дитинстві, і це те, з чим я досі борюся. Коли я поїхала до Кенії, я була на дуже низькому етапі свого життя: застрягла в нещасливому шлюбі та страждала від проблем з психічним здоров’ям. У Даніелі я шукала зцілення, внутрішнього спокою та духовності і думала, що знайшла у ньому все це, бо в Кенії він мав усі ці якості. Але, на жаль, це не тривало довго», — ділиться своїми переживаннями жінка.

На запитання про те, про що вона найбільше шкодує у часі, проведеному з ним, Шеріл швидко зазначає: «Як усе це вплинуло на моїх дітей. Мати батьком воїна-масаї було для них нелегко. Деніел старався як міг, але він ніколи не міг зрозуміти західний спосіб життя і не міг бути тим батьком, який їм був потрібен».

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Незважаючи на жаль щодо своїх дітей, Шеріл стверджувала, що має з усіма ними добрі стосунки та регулярно бачиться. Вона називає свою молодшу доньку Місті, 27 років, «єдиним хорошим наслідком» шлюбу з африканцем.

Донька Шеріл і кенійця Даніеля / © dailymail.co.uk

На запитання, яку пораду б дала жінці, яка вирушає у відпустку та знаходить «чоловіка-відпустника», Шеріл попередила: «Будьте обережні зі своїми бажаннями та усвідомлюйте, у що вплутуєтесь, інакше можете шкодувати про це все життя».

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Дата публікації 10:44, 25.11.21 Кількість переглядів 12 "Мій путівник". Кенія: селище племені масаї