Жінка ледь не померла після поради, отриманої від ChatGPT

ChatGPT дав небезпечну пораду / © Pexels

Жінка ледь не померла після того, як ChatGPT дав їй неправильну пораду щодо отруйної рослини.

Про це розповіла YouTube-блогерка Крісті у своєму акаунті в Instagram, передає LADbible.

За словами інфлюенсерки, її подруга надіслала чат-боту фотографію рослини, яка росла на задньому дворі, і попросила визначити, що це таке.

У своїй відповіді ChatGPT стверджував, що зображення схоже на листя моркви, перерахувавши кілька причин своє впевненості, зокрема «дрібно розділене та пір’ясте листя», що є дуже «класичним» для бадилля моркви.

Коли подруга Крісті прямо запитала, чи рослина на фотографії є отруйним болиголовом, її неодноразово запевняли, що це не так.

Після того, як вона поділився ще одним фото з ChatGPT, чат-бот знову запевнив, що рослина не болиголов, оскільки на ній немає гладких порожнистих стебел з фіолетовими плямами, попри те, що зображення, здається, саме це й показувало.

Коли Крісті вставила ту саму фотографію в Google Lens, ще одну платформу штучного інтелекту, яка дозволяє шукати зображення, відповіді одразу підтвердили, що це справді отруйна рослина — болиголов.

Потім її подруга вставила ті ж зображення в інше вікно ChatGPT на своєму телефоні та також одразу отримала повідомлення про отруйність рослини.

«Вона доросла людина, і вона знала, що потрібно запитувати більше, ніж сказав ChatGPT. А що, якби ні? Вона б буквально померла, протиотрути від цього немає», — сказала Крісті.

Інфлюенсерка із цього випадку зробила висновок, що не варто довіряти ChatGPT та іншим великим мовним моделям, а також будь-якому іншому штучному інтелекту, оскільки це, за її словами, «може завдати серйозної шкоди».

Видання LADbible звернулося до ChatGPT за коментарем.

Нагадаємо, мільйони людей щотижня спілкуються з чатботами, як-от ChatGPT, і частина з них розвиває емоційну залежність або навіть висловлює думки про самогубство.