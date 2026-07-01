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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Жінка майже три тижні провела в комі: що вона побачила та як це змінило її життя

Пережитий досвід клінічної смерті повністю змінив життя Кеті МакДеніел та позбавив її страху перед кінцем.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Клінічна смерть

Клінічна смерть / © Pixabay

Американка Кеті МакДеніел, яка 18 днів перебувала в комі через тяжке захворювання легень, поділилася незвичайною історією. Вона стверджує, що в цей час пережила навколосмертний досвід: спочатку опинилася у місці, яке сприйняла як пекло, а потім — у раю.

Про це пише Mirror.

У 1999 році Кеті МакДеніел госпіталізували з тяжким ураженням легень. Лікарі ввели її в медикаментозну кому, а протягом 18 днів боролися за її життя.

Після одужання жінка заявила, що весь цей час пам’ятала незвичайні переживання.

Що вона побачила

Кеті стверджує, що спочатку опинилася у темному місці, де відчувала страх, чула крики та бачила істот, яких сприйняла як демонів. За її словами, вона постійно повторювала собі, що не здасться і має повернутися.

«Я говорила собі: „Я не впаду у відчай. Я виберуся звідси“», — пригадує жінка.

Пізніше, за її словами, після того як вона почала співати різдвяну пісню, усе навколо змінилося.

Кеті розповідає, що після цього опинилася у світлому місці, яке асоціювала з раєм. Там вона, за власними словами, зустріла свого колишнього нареченого, який помер незадовго до її госпіталізації.

«Він сказав, що мені ще багато чого потрібно зробити, тому я не можу залишитися», — стверджує жінка.

Згодом вона прокинулася у лікарні та дізналася, що перебувала у комі 18 днів.

Після одужання Кеті тривалий час не наважувалася розповідати про свій досвід, побоюючись нерозуміння. Згодом вона написала книгу зі спогадами та почала спілкуватися з людьми, які також повідомляли про навколосмертні переживання.

Фахівці наголошують, що подібні історії є особистими свідченнями людей. Наука не має підтверджень того, що такі переживання є доказом існування потойбічного світу; їх пов’язують із процесами, які можуть відбуватися в мозку під час критичних станів.

Нагадаємо, американська медсестра Бріджит Кендіс стверджує, що пережила небезпечну реакцію на щеплення від Covid-19, впала в кому і бачила пекло. За її словами, там відбувалися моторошні тортури, а вона кричала до Ісуса, після чого вийшла з коми. Після одужання жінка повністю змінила спосіб життя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
255
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