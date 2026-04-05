Жінка народила в літаку перед приземленням в Нью-Йорку: що відомо

Пасажирка авіакомпанії Caribbean Airlines народила дитину просто під час рейсу до Нью-Йорка. Пологи почалися вже під час заходу літака на посадку, а немовля з’явилося на світ ще до приземлення.

Про це повідомило видання NYT.

Інцидент стався 4 квітня на рейсі 005. Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи. Пілоти негайно звернулися до диспетчерів із проханням надати пріоритет для швидшого приземлення. Спочатку наземні служби неправильно зрозуміли ситуацію, вирішивши, що йдеться про хворого пасажира, однак екіпаж уточнив: жінка народжує просто на борту.

Boeing 737 Max 8 отримав дозвіл на прямий захід на посадку. Під час переговорів один із диспетчерів жартома запропонував назвати новонароджену дитину «Кеннеді» — на честь аеропорту, де вона з’явилася на світ.

Після посадки медики вже чекали біля літака, щоб надати допомогу матері та немовляті. Одразу після приземлення пілот підтвердив диспетчерам, що пологи завершилися. Водночас інформація про стан жінки та дитини наразі не уточнюється.

Це не перший подібний випадок: раніше, у 2015 році, на рейсі до того ж аеропорту також народилася дитина. Тоді допомогу їй надавали лікар і медсестра, що перебували серед пасажирів, а після посадки матір і дитину доправили до лікарні у задовільному стані.

