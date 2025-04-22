Жінка народила від двоюрідного брата: трагічна історія забороненого кохання

Енджі Пінг і Майкл Лі / © Facebook

Реклама

Жінка, яка вийшла заміж і народила дитину від свого двоюрідного брата, розповіла про їхні стосунки після його смерті.

Про це пише Mirror.

Енджі Пінг була розбита горем, коли Майкл Лі помер внаслідок передозування наркотиків після їхнього складного роману, який почався з того, що вони «поцілувалися в шафі» в дитинстві.

Реклама

Енджі, батько якої є старшим братом матері Лі, розповіла, що члени сім’ї відреклися від них і затаврували їх «огидними», коли вони демонстративно оголосили новину про свої стосунки.

Майкл, який був продавцем автомобілів, помер всього через 14 місяців після того, як у пари народився син Ерік.

Енджі Пінг і Майкл Лі в дитинстві / © Facebook

Енджі сказала: «Є й інші нормальні люди, які, як і ми, випадково закохалися у свого кузена в той час і в тому місці, де це не популярно і не прийнято. Мені допомагає впоратися зі смертю Майкла те, що я ділюся історією нашого кохання. Я не почуваюся ізольованою, збоченою дивачкою. Ми стаємо частиною чогось такого великого, незвичайного, особливого і рідкісного».

Енджі та Майкл подали петицію, щоб легалізувати шлюб між двоюрідними братами та сестрами в штаті Юта, США. Коли це не вдалося, вони вирішили одружитися в Колорадо — од ному з 18 штатів, де немає юридичних обмежень на шлюб між двоюрідними братами і сестрами.

Вони з Майклом походили з консервативної мормонської родини з міста Ігл-Маунтін в штаті Юта.

Енджі Пінг і Майкл Лі / © Facebook

Ризики інбридингу

Інбридинг — це спарювання людей, які тісно пов’язані між собою за походженням. Ця практика суперечить біологічній меті розмноження, яка полягає в тому, щоб сприяти генетичній різноманітності шляхом змішування ДНК.

ДНК людини організована у 23 пари хромосом, і кожна хромосома містить сотні тисяч генів. Кожен ген має дві версії, так звані алелі, які визначають все — від фізичних ознак, таких як колір волосся та очей, до біологічних факторів, таких як група крові.

Гени поділяються на домінантні та рецесивні. Якщо один алель у парі генів є домінантним, його ознаки, як правило, будуть виражені. Однак для того, щоб проявилася ознака, зчеплена з рецесивним алелем, обидва алелі повинні бути рецесивними.

Це стає важливим, коли йдеться про генетичні захворювання. Багато вроджених станів і спадкових захворювань, таких як муковісцидоз, передаються за допомогою рецесивних алелів.

Інбридинг збільшує ймовірність того, що обидва батьки є носіями однакових рецесивних генів, що підвищує шанси того, що ці ознаки передадуться їхнім дітям. Дослідження 2011 року показало, що діти, народжені внаслідок союзів двоюрідних братів і сестер, стикаються зі значно вищим ризиком неонатальної та дитячої смертності — в деяких регіонах майже вдвічі вищим.

Останні дані, опубліковані Бредфордським університетом Великої Британії в лютому, показали, що діти, народжені від двоюрідних братів і сестер, вдвічі частіше страждають на рецесивні розлади, ніж діти, народжені від неспоріднених батьків. Цей показник становить 6 відсотків проти трьох відсотків для решти населення. У них також частіше виникають труднощі з мовленням і навчанням, і вони мають гірші результати розвитку.

Енджі каже, що її син Ерік, на щастя, народився без ускладнень.

Нагадаємо, акторка стала мамою доньки свого сина. 70-річна жінка самотужки виховує дворічну малечу.