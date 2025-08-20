Жінка натрапила на "капелюх" у саду, а він виявився величезною змією: що сталося далі

Жінка знайла у своєму саду величезну змію

Жителька Герфорда у Німеччині зробила шокувальне відкриття у своєму саду. У компостній купі вона виявила величезну змію завдовжки близько 2,5 метра, яку спочатку прийняла за старий капелюх.

Про це пише BILD.

«Спочатку я подумала, що це якийсь ганчір’яний капелюх. Але придивилася і побачила луску та візерунок. Це була змія, це було просто жахливо», — розповіла 58-річна жінка журналістам.

Прибулі на місце фахівці з місцевого зоопарку Герфорда встановили, що рептилія — це дорослий удав (Boa constrictor). За словами співробітника зоопарку, змія вагою близько 15 кілограмів не чинила опору, коли її перемістили до спеціального контейнера, щоб безпечно транспортувати до зоопарку.

Поліція Герфорда припускає, що рептилія, найімовірніше, втекла від свого власника. У Німеччині дозволено утримувати таких змій у приватних будинках, однак їхні господарі зобов’язані дотримуватися певних правил безпеки. Наразі поліція розшукує власника змії, а сам удав поміщений у безпечне місце в зоопарку Герфорда.

За інформацію про власника тварини організація із захисту прав тварин PETA навіть запропонувала винагороду в розмірі 500 євро, оскільки утримання екзотичних диких тварин у приватних руках викликає занепокоєння.

Ця подія спричинила великий ажіотаж серед мешканців Герфорда. Поліція закликала громадськість до обережності та пильності, якщо вони помітять схожих тварин. Правоохоронні органи шукають свідків, які могли б надати інформацію про походження змії.

Нагадаємо, світ здригнувся від моторошної новини з Індонезії, де гігантський пітон довжиною близько восьми метрів повністю проковтнув дорослого чоловіка. Сусіди вполювали змію і розрізали її черево, щоб дістати тіло односельця.