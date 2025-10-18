Кішка, яка чекала на свою господарку. Фото: unazukeru

Реклама

У США жінка встановила вдома камеру відеоспостереження, щоб дізнатися, як її кішка поводиться, коли вона йде на роботу. Після перегляду запису жінка була шокована й розчулена — її улюблениця весь день проводила біля дверей, чекаючи на неї.

Про це повідомило видання Newsweek.

У дописі на Reddit користувачка з ніком u/nazukeru, яку звуть Еріка, розповіла, що її трирічна кішка Паніні майже не рухалася з місця, сидячи перед дверима квартири протягом семи годин поспіль. «Це розбиває мені серце. Чи варто мені запитати в орендодавця, чи можу я завести другого кота?» — написала вона.

Реклама

Еріка пояснила, що Паніні з’явилася в неї, коли їй було близько шести місяців. Кішку взяли з місцевого притулку, і відтоді вона стала дуже прив’язана до господині. За словами жінки, Паніні любить дивитися у вікно, гратися лапками та часто спить, обмотавшись навколо її шиї, наче шарф.

«Вона вже 7 годин поспіль сидить перед дверима моєї квартири, чекаючи, поки я повернуся додому!», — поділилася жінка.

Попри те, що Паніні має безліч іграшок, вона не проявляє інтересу до них і проводить більшість часу, чекаючи господиню. Еріка зізналася, що їй стало дуже прикро бачити, наскільки самотньою є її кішка. Тепер вона планує взяти для неї компаньйона — ще одну кішку з того самого притулку, де знайшла Паніні. Втім, через позитивний тест на вірус імунодефіциту (ІВ) у Паніні, друга тварина має бути з таким самим діагнозом.

Після публікації історії відео набрало понад 25 тисяч голосів і сотні коментарів. Багато користувачів поділилися подібними історіями про своїх домашніх тварин. Одні радять завести ще одного кота, інші — залишати вдома звуки природи або музику, щоб зменшити тривогу улюбленців, коли вони залишаються самі.

Реклама

Нагадаємо, власниця кота була шокована, коли побачила, як змінився її улюбленець після місяця у мами. Жінка навіть подумала, що фото гладкого кота згенерував штучний інтелект.