Жінка отримала $101 тисячу компенсації після звільнення через роботу чоловіка в компанії-конкуренті

У Китаї суд постановив виплатити жінці $101 тисячу компенсації після того, як її звільнили через те, що її чоловік працював у компанії-конкуренті.

Про це пише SCMP.

Роботодавець стверджував, що це могло становити загрозу для комерційної таємниці, однак суд не знайшов доказів порушень з боку працівниці.

Рішення ухвалив Народний суд району Сюхуй у Шанхай наприкінці квітня.

Жінка на прізвище Лю працювала у компанії з управління нерухомістю від 2006 року. Назву фірми у матеріалах справи не розголошують.

Наприкінці 2023 року роботодавець повідомив Лю про розірвання трудового договору. Причиною звільнення назвали те, що її чоловік нібито є генеральним директором компанії-конкурента, а це, за словами керівництва, призвело до «негативних наслідків» для бізнесу.

У лютому 2024 року жінка звернулася до трудового арбітражу. Вона вимагала компенсацію у розмірі 680 тисяч юанів за втрату заробітної плати, 60 тисяч юанів річної премії та ще 10 тисяч юанів за невикористану відпустку.

Через два місяці арбітражний комітет частково задовольнив її вимоги та постановив виплатити Лю 680 тисяч юанів компенсації, а також 10 тисяч юанів за невикористані дні відпустки.

Компанія не погодилася з рішенням та подала позов до суду.

У суді роботодавець заявив, що Лю, працюючи операційною менеджеркою, мала доступ до внутрішніх даних та конфіденційної інформації. Також у компанії стверджували, що її чоловік Лі створив конкурентний бізнес, оформивши його на свою матір.

Крім того, роботодавець посилався на публікації в Інтернеті, де чоловік Лю представлявся генеральним директором іншої компанії під час галузевих заходів та виставок.

Сама Лю заявила, що не мала доступу до важливої комерційної інформації, а її робота була переважно допоміжною.

Вона також пояснила, що її чоловік фактично не працював у компанії-конкуренті, а лише називав себе її представником «для зручності під час роботи та участі у заходах».

Суд дійшов висновку, що роботодавець не надав достатніх доказів того, що чоловік Лю використовував її посаду для завдання шкоди інтересам компанії.

У результаті суд залишив у силі рішення трудового арбітражу та визнав звільнення незаконним.

Судді також наголосили, що ситуації, коли подружжя працює у різних компаніях однієї галузі, є доволі поширеними.

Крім того, відповідно до трудового законодавства Китаю, угоди про неконкуренцію поширюються лише на топменеджерів, висококваліфікованих технічних спеціалістів або працівників, які мають доступ до комерційної таємниці.

Такі домовленості повинні бути оформлені письмово заздалегідь.

Суд встановив, що Лю не обіймала керівної посади та не підписувала жодної угоди про неконкуренцію зі своїм роботодавцем.

