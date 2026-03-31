Жінка отримала 14 млн доларів після інциденту з морозивом

Морозиво / © Pixabay

Реклама

Мешканка США Бренді Баклі отримала компенсацію у розмірі 14 мільйонів доларів після того, як вживання морозива, ймовірно забрудненого металевими предметами, призвело до серйозних травм і втрати можливості мати дітей.

Про це пише LADbible.

Інцидент стався у вересні 2018 року в місті Палм-Бей, штат Флорида, коли жінка придбала морозиво в одному з місцевих закладів. Після декількох укусів вона відчула сторонній предмет і згодом зрозуміла, що проковтнула металевий цвях.

Реклама

Після звернення до лікарні обстеження підтвердило наявність у її організмі стороннього металевого предмета, а також інших уламків. Згодом жінці довелося перенести операцію через ускладнення, спричинені потраплянням цих об’єктів до травної системи.

У результаті стан її здоров’я значно погіршився, а ускладнення після утворення тромбу призвели до втрати репродуктивної функції.

За словами Баклі, це стало для неї серйозним ударом, адже вона планувала розширити сім’ю. Жінка наголошує, що не очікувала знайти небезпечні предмети у звичайному продукті.

У судовому позові вона звинуватила виробника Malabar Creameries та заклад, де було придбано морозиво, у неналежному контролі якості та безпеки продукції.

Реклама

Журі в окрузі Бревард ухвалило рішення на користь позивачки, визнавши серйозність завданої шкоди та присудивши компенсацію, яка покриває медичні витрати та моральну шкоду.

Адвокати Баклі наголосили, що рішення суду є справедливим, враховуючи масштаб наслідків для її здоров’я та життя.

Нагадаємо, жінка списувала симптоми на менопаузу, але лікарі виявили 10 пухлин мозку.