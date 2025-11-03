Жінка отримала величезний штраф за прогулянку кота в саду

Рудий кіт / © УНІАН

Реклама

У Франції Домінік Вальдес отримала штраф у понад 1000 фунтів стерлінгів (понад 55 тис. грн) після того, як її кіт Ремі вирішив відвідати двір сусіда. Власниця пухнастика була визнана винною у завданні шкоди майну сусіда. Суд встановив, що тварина «справляла потребу у у саду, напісяла на ковдрі та залишила сліди лап на стіні».

Про це пише Daily Mail.

Згідно з рішенням суду, ухваленим ще в січні, Вальдес мала виплатити майже 400 фунтів (близько 22 тис. грн)компенсації та близько 700 фунтів (понад 38 тис. грн) судових витрат. Крім того, вирок передбачає додатковий штраф — 26 фунтів (близько 1400 грн) щоразу, коли рудий кіт знову перелізе через паркан до сусіда.

Реклама

Тепер Ремі знову звинувачують у «рецидиві», тож у грудні жінці доведеться знову з’явитися до суду, де вона може отримати новий рахунок — вже на 1750 фунтів (понад 96 тис. грн).

У коментарі журналістам Вальдес розповіла, що процес став для неї важким випробуванням.

«Коли мені повідомили про вирок, я відчула, ніби мене вдарили цеглиною по голові», — сказала жінка.

За словами француженки, через стрес у неї почалося безсоння, і вона була змушена звернутися до психотерапевта.

Реклама

Жінка додає, що від цього страждає і сам Ремі, адже тепер його не можна випускати з дому.

«Щоб він заспокоївся, я часто даю йому більше їжі, бо не знаю, що ще робити, коли він виє. Через це він набрав вагу. Я навіть не можу випустити його у власний сад — боюся, що він перескочить паркан. Це ніби домашній арешт, подвійне покарання — і для мене, і для нього», — пояснила Вальдес.

Попри невдоволення одного сусіда, інші мешканці підтримали власницю кота. На захист Ремі також виступили організації із захисту тварин.

«Домашні коти, особливо ті, що живуть у будинках, мають природну потребу досліджувати свою територію. Якщо цей випадок стане прецедентом, ми можемо очікувати різкого скорочення кількості адопцій. Хто захоче брати тварину, якщо ризикує отримати штраф за те, що вона просто гуляє?» — пояснив у коментарі виданню Le Parisien директор Société Protectrice des Animaux — Французької ліги захисту тварин — Гійом Санчес.

Реклама

До слова, у поїзді Париж — Ванн пасажирка Камілла та її кіт Моне отримали штраф у 110 євро від залізничної компанії SNCF. Причиною стали скарги інших мандрівників на «занадто гучне нявкання» тварини, яка подорожувала у клітці за квитком.