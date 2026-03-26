Жінка отримала записку від сусідів і їй стало відомо, чим таємно займався її кіт

Жінка отримала записку від сусідів, з якими вона не спілкувалась. Проте лист був адресований не її, а коту. Люди подякували тварині за те, що він був у їхньому житті.

Ембер Ліддон розповіла, що вона не спілкується із сусідами. Тоді як її кіт Лео часто гуляє по району та любить людей. Ембер розповіла, що протягом багатьох років вона завжди спостерігала та захоплювалася його доброзичливістю здалеку. Однак нещодавно вона була здивована, коли Лео отримав листа від сусідів, які переїжджали з цього району.

«Лео, ми переїжджаємо і будемо сумувати за тобою, Лео! Ти найкращий кіт на світі», — йшлось у записці.

«Записка засмутила мене, але водночас сповнила мене любов’ю за те, що вони так сильно його люблять, оскільки він вплинув на їхнє життя протягом останніх трьох-чотирьох років», — каже жінка.

Хоча вона особисто не спілкувалася із сусідом, який надіслав Лео записку, вона бачила, як вони з ним спілкувалися. Час від часу, коли Лео ще не був готовий йти додому в холодні зимові місяці, Ембер бачила, як сусіди забирали його до себе, щоб йому було тепло.