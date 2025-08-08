Жінка отримує кілька оргазмів на день без жодної причини: що кажуть лікарі

Жінка / © pixabay.com

У Китаї лікарі зіштовхнулися з дивовижним і тривожним клінічним випадком: 20-річна жінка щодня багаторазово переживає мимовільні оргазми, що тримає її в постійному стані сексуального збудження.

Про це пише New York Post.

«Симптоми сексуального збудження характеризуються повторюваними та спонтанними оргазмоподібними переживаннями», — пояснили Цзін Янь та Дафан Оуян із Шостого госпіталю Пекінського університету.

Протягом п’яти років пацієнтка, ім’я якої не називається, страждала від цього явища без жодного сексуального подразника. Це змусило лікарів припустити, що вона має справу з синдромом постійного генітального збудження (PGAD).

Незважаючи на те, що для стороннього спостерігача це може звучати як рідкісна форма задоволення, насправді постійна збудженість спричиняє глибокі труднощі в житті людини, завдаючи, згідно з дослідженням, «значної шкоди психосоціальному благополуччю та функціонуванню».

Так сталося і з цією дівчиною: сильне виснаження, відсутність можливості вчитися, працювати чи підтримувати особисті зв’язки — усе це стало частиною її щоденного життя. Однак шлях до діагнозу виявився довгим і складним.

Перші симптоми з’явилися ще у 14-річному віці — у вигляді «електричного» відчуття внизу живота та мимовільних скорочень у ділянці таза, схожих на оргазми. У той самий період у дівчини також з’явилася гіперчутливість і незвичні уявлення — наприклад, що інші люди здатні читати її думки. Це стало причиною госпіталізації через рік, де дівчині поставили діагноз депресивного стану з психотичними ознаками.

Лікування та подальші обстеження не дали результатів

Попри лікування різними препаратами — протисудомними та психотропними, — симптоми не зникали. Жінка вважала, що її реакції провокуються зовнішніми чинниками.

На момент, коли вона знову звернулась до медиків, стан настільки погіршився, що жінка не могла навіть описати свої симптоми — оргазми траплялися просто під час консультацій.

Неврологічні обстеження, включно з електроенцефалограмою, не підтвердили епілепсію. Фізичне обстеження також не виявило жодних відхилень у будові мозку чи статевих органів, які могли б пояснити такий стан.

Урешті-решт, лікарі встановили PGAD після того, як курс антипсихотичних препаратів допоміг зменшити і симптоми оргазмів, і маревні думки.

Після декількох тижнів терапії стан пацієнтки покращився — вона змогла повернутись до роботи та поступово відновити соціальну активність. Однак щоразу після припинення лікування симптоми поверталися з новою інтенсивністю.

Що відомо про синдромом постійного генітального збудження?

Синдромом постійного генітального збудження досі залишається маловивченим явищем. Вперше його описали 2001 року, і, за даними Cleveland Clinic, до 1% жінок у США можуть бути схильні до цього розладу — хоча на практиці його рідко діагностують.

До можливих причин фахівці відносять порушення нервової провідності, змінений кровообіг, побічні ефекти від антидепресантів, а також дисбаланс дофаміну — нейромедіатора, який відіграє ключову роль у механізмах збудження та системі винагород мозку.

Ймовірно, антипсихотики, які приймала пацієнтка, допомогли знизити надмірну активність дофаміну та відповідно зменшити інтенсивність симптомів.

Наразі ж науковці визнають: ефективного і стабільного лікування поки що не існує, і проблема залишається відкритою для подальших досліджень.

Нагадаємо, інша жінка — Емілі МакМегон, чиє тіло постійно перебуває у стані сексуального збудження, — відчуває по п’ять оргазмів на день. Вона розповіла, що щодня відчуває біль, а не задоволення.