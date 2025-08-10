Жінка переїхала до будинку для літніх людей у 38 років: "Найкраще рішення в історії"

Будинок для літніх людей / © Freepik

38-річна австралійка, яка вже рік живе в будинку для літніх людей, стверджує, що переїзд туди був найкращим рішенням у її житті.

Про це вона розповіла Business Insider.

Після того, як її тривалі романтичні стосунки з партнером закінчилися, жінка, яка воліла залишитися анонімною, вирішила, що настав час почати все спочатку, і переїхала з їхньої спільної квартири в Мельбурні.

Вона провела два місяці, живучи в Airbnb, що виявилося дорогим, і коли вона почала шукати квартиру, яку могла б собі дозволити, то виявила, що пропоновані місця не дуже привабливі. Але коли вона відвідала свою тітку в будинку для літніх людей та сказала їй, що шукає житло, тітка запитала її, чи не хоче вона спробувати квартиру, яка щойно звільнилася. Її відносно молодий вік не був би проблемою, сказала тітка жінки, тому вона вирішила заповнити документи та дати шанс будинку для літніх людей. Це виявилося найкращим рішенням, яке вона коли-небудь ухвалювала.

«Я живу в будинку для пенсіонерів понад рік. Я припинила вважати його трампліном до кращого місця, і тепер я вважаю його своїм домом», — розповіла австралійка. «Я ніколи не почувалася чужою, а життя серед людей, які не поспішають жити і не поглинуті технологіями, чудово вплинуло на моє психічне здоров’я. Це свого роду гавань».

По-перше, двокімнатна квартира в будинку для літніх людей коштує дуже дешево — лише 500 австралійських доларів, включаючи плату за обслуговування, тоді як середня двокімнатна квартира в Мельбурні зазвичай коштує від 2800 до 3200 австралійських доларів. Але це лише частина того, що робить життя в будинку для літніх людей таким чудовим для 38-річної жінки. Вона живе мирним життям в оточенні доброзичливих сусідів, які завжди готові допомогти чи запропонувати дружню пораду, і її життя загалом набагато простіше, ніж було раніше.

Хоча більшість людей запитують її, чи не здається їй нудним життя в будинку для літніх людей, 38-річна жінка сказала, що вважає це терапевтичним. Вона прокидається під приглушені старі мелодії своїх сусідів, насолоджується чашкою кави, читає газету і зазвичай вранці здійснює коротку прогулянку. Потім вона відвідує заняття йоги на стільці, катається на велосипеді, грає в бінго щосереди і навіть виконує якусь роботу онлайн. Вечорами вона «ходить до найближчого продуктового магазину чи закусочної, пече або сидить на ґанку та поринає у спогади в нескінченних розмовах».

«Мій новий дім змінив мої життєві амбіції та те, як я ставлюся до старіння», — сказала жінка. «Я знайшла тут величезний спокій, і це моє визначення чудового життя. Приємно знати, що 70-ті та 80-ті роки — це не так вже й погано. Як я дізналася від людей, які мене оточують, ви все ще можете мати свободу дій, займатися волонтерством, заводити друзів та починати нові хобі, незалежно від вашого віку».

Дехто просто сміється з цього, а її родина досі вважає, що вона занадто молода, щоб жити в будинку для літніх людей, але 38-річна жінка звикла до нового способу життя і не планує найближчим часом залишати свою нову громаду.

