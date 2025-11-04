Жінка пережила клінічну смерть і зустріла померлого батька: його слова перевернули її життя

Клінічна смерть / © Freepik

Мешканка Шотландії Джейн Доусон поділилася надзвичайним досвідом клінічної смерті, який вона пережила під час пологів 24 роки тому. Жінка стверджує, що зустріла свого нещодавно померлого батька, який відправив її назад на Землю і розкрив таємницю потойбічного життя.

Про це пише Mirror.

Зустріч у «нефізичному царстві»

Джейн відчула, як її душа покинула тіло в момент сильного виснаження і болю. За її словами, весь біль миттєво зник, і вона увійшла до «царства між фізичним і нефізичним», де відчула «знайому енергію». Простягнувши руку, вона зіткнулася душами зі своїм батьком, який помер лише за три місяці до цього.

«Я відчула повне виснаження на всіх рівнях… Я відчула, як моя душа покидає тіло і весь біль зникає — це було чудово. Тієї самої миті я відчула знайому енергію», — розповіла Джейн.

Вона описала возз’єднання як «душа в душу», сповнене любові, тиші та миру.

Смерть як «ілюзія» і таємниця раю

За словами жінки, батько передавав їй думки та знання без слів, але чітко сказав, що «це ще не мій час». Він наказав їй повернутися, щоб народити та виховати сина, а також показав низку майбутніх подій. Після цього Джейн була «струсом» повернута до фізичного тіла і народила без ускладнень.

Цей досвід докорінно змінив її світогляд. Джейн стверджує, що життя «ніколи по-справжньому не закінчується», а смерть є «ілюзією». Найбільшим відкриттям для неї стало те, що рай «не є реальним місцем».

«Рай — це насправді стан буття, а не місце… Ти перебуваєш у чисто енергетичному світі. Це спрощує речі та пояснює, як я познайомилася з батьком», — заявила Джейн.

Реінкарнація сина

Через кілька років після народження сина Джейн помітила дивовижну схожість: хлопчик був точнісінько схожий на її батька на дитячих фотографіях. Крім того, коли він зміг говорити, то попросив кийок і наручники, оскільки хотів бути поліцейським — саме такою була робота її покійного батька. Джейн дійшла висновку, що її син є реінкарнацією батька.

«Я думаю, що мій тато повернувся до життя через мого сина. І мені дуже втішає усвідомлення того, що він усе ще тут», — зазначила Джейн.

Жінка додала, що цей досвід повністю трансформував її життя, і тепер вона більше не боїться смерті.

Нагадаємо, американка Дебора Прум пережила два випадки клінічної смерті, які змінили її ставлення до життя. За словами жінки, перший випадок стався під час народження старшої дитини, коли вона потрапила до лікарні з артеріальним тиском на рівні інсульту, низьким рівнем тромбоцитів, порушенням функції печінки та судомною активністю.

Троє людей із різних штатів США, які пережили клінічну смерть, стверджують, що отримали однакове послання з потойбіччя. Усі троє впевнені: життя на Землі — це лише сон чи ілюзія, а справжній світ починається після смерті.