Жінка пережила позатілесний досвід під час клінічної смерті: що вона бачила

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Упродовж шести хвилин 38-річна Анна Стоун перебувала у стані клінічної смерті та, за її словами, здійcнила неймовірну мандрівку поза межами свого тіла. Після пережитого вона абсолютно змінила свій спосіб життя.

Про цей випадок, який стався ще у 2016 році, повідомляє британське видання Daily Mail.

Анна Стоун стверджує, що до випадку у лікарні вона була невдахою, яка багато пила і вживала наркотики. У неї діагностували численні захворювання, серед яких біполярний розлад, їй давали різні ліки, але вони не допомагали.

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Жінку госпіталізували через менструальну кровотечу, яка не припинялася у неї місяць.

Уже у лікарні вона раптом відчула, ніби «збирається вибухнути» і в цей момент відокремилася від свого тіла.

Що сталося після клінічної смерті

Стоун описала, як дивилася вниз, де побачила власне тіло на лікарняному ліжку і почула, як її серцебиття завмирає на апараті.

Вона спостерігала, як медичний персонал намагався повернути її до життя, перш ніж відмовитися від реанімації — нібито через її минуле, пов’язане з наркотиками.

Стоун зазначила, що відчула байдужість до всього, що відбувається, коли вона залишила своє тіло, поки не подумала про своїх дітей.

У той момент, коли вона подумала про свою старшу дитину, Ешлі, жінка раптом перенеслася до її класу у міському коледжі, розташованому за 210 миль (майже 340 км) від лікарні, в якій вона перебувала.

Мати спостерігала, як її донька складала іспит, і додала, що бачила, у що вона була одягнена того дня.

Потім Стоун зрозуміла, що її смерть зробила б Ешлі сиротою, оскільки її чоловік помер від раку в 2006 році.

Тоді вона подумала про свою другу дитину, якій на той час було два роки, і миттєво перенеслася назад у приймальню лікарні, де маленька дівчинка гралася з кубиками Lego.

Мандрівка в інші сфери

Перш ніж повернутися у своє тіло, Стоун сказала, що подорожувала до «білого царства», де було неймовірно яскраво, і саме там відбулося її остаточне усвідомлення загробного життя.

Вона стверджує, що могла бачити з оглядом на 360 градусів, і до неї дійшло, що вона більше не має тіла — вона стала величезною формою, яка заповнювала сам простір.

«Я могла би обхопити руками всю планету, якби захотіла», — пояснила жінка.

Тоді Стоун побачила іншу людину, яка наближалася — іншу версію себе, яка була гарнішою та менш зморшкуватою — і вона миттєво зрозуміла, що «повертається».

Жінка сказала, що побачила тунель і знову увійшла в своє тіло через пупок, який, як вона зазначила, «болів, як пекло».

Весь цей епізод відбувся протягом шести хвилин, і вона запам’ятала кожну деталь.

Як змінилося життя після «смерті»

Після одужання вона запитала лікаря, чи він називав її наркоманкою. Лікар підтвердив, що він дійсно зробив такий коментар.

Потім Стоун поговорила зі своєю старшою донькою і дізналася, що вона складала іспит і була одягнена саме в той одяг, який вона бачила у своєму позатілесному досвіді.

Цей випадок змінив життя Анни Стоун, яка раптом «знайшла свою мету».

Вона повернулася до навчання, закінчила бакалаврат, магістратуру, потім захистила докторську і запустила власний подкаст.

«Я допомагаю іншим людям із травмами, я можу допомогти іншим людям. Раніше я була алкоголіком, приходила додому і випивала 12 бляшанок пива, а тепер я взагалі не можу доторкнутися до алкоголю», — говорить жінка.

Стоун додала, що більше не страждає від тривоги і їй більше не потрібно приймати ліки.

Що стосується її позатілесного досвіду, то зараз вона вірить, що Бог «безумовно не є особою, а час точно не лінійний — усе відбувається зараз».

Нагадаємо, дослідження науковців Університету Джорджа Вашингтона виявило, що навіть після зупинки серця мозок людини у стані клінічної смерті продовжує проявляти активність.