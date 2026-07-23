Потойбіччя

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Патті Еллен стверджує, що під час екстреного кесаревого розтину пережила клінічну смерть. За її словами, вона побачила власне тіло, ніби переглянула найважливіші моменти свого життя та отримала незвичайне послання перед тим, як повернутися до життя.

Про це жінка розповіла для NDE Diary.

Патті пригадує, що перед початком операції чула звуки медичного обладнання та кардіомонітора. Однак у певний момент, за її словами, все раптово стихло.

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«Я ніби вийшла зі свого тіла і зависла там. Я пам’ятаю, як побачила тіло, як побачила лікарів. Я пам’ятаю все, що відбувалося», — стверджує вона.

Після цього, за словами жінки, вона опинилася в іншому просторі. Патті розповіла, що перед нею ніби з’явився своєрідний 360-градусний огляд подій із її життя.

Вона стверджує, що бачила як щасливі спогади, так і моменти, про які шкодувала найбільше, особливо ситуації, коли несправедливо ставилася до інших людей.

За словами жінки, спочатку вона вирішила, що її готують до покарання. Вона згадувала власні помилки, грубі слова та вчинки й була переконана, що саме через них може потрапити до пекла.

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Втім, як стверджує Патті, поруч із нею з’явилася невідома істота, яка телепатично дала зрозуміти, що їй нічого боятися.

Наприкінці переживання, за словами жінки, вона почула перший плач своєї новонародженої дитини. Саме тоді, стверджує Патті, загадкова істота запропонувала їй зробити вибір — залишитися чи повернутися до земного життя.

«Я одразу вирішила повернутися до своєї дитини», — розповіла вона.

Після цього, за словами жінки, вона знову опинилася у лікарняній палаті, де медики продовжували боротися за її життя. Наступного дня після операції Патті відчувала сильний біль у грудях, однак переконана, що пережитий досвід назавжди змінив її ставлення до життя та смерті.

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Нагадаємо, американська медсестра Бріджит Кендіс стверджує, що пережила небезпечну реакцію на щеплення від Covid-19, впала в кому і бачила пекло. За її словами, там відбувалися моторошні тортури, а вона кричала до Ісуса, після чого вийшла з коми. Після одужання жінка повністю змінила спосіб життя.

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