Жінка під час ремонту натрапила на таємний люк: що він приховував

У Північному Йоркширі жінка, що перетворює старий паб на житловий будинок, натрапила на таємничий люк у підвал, що залишив її з відчуттям тривоги та подиву. Знахідка відкрила погляд у минуле закладу та приховану історію, про яку попередні власники мовчали понад сорок років.

Про це пише видання Мirror.

Жителька Хемблтона Кеті нещодавно придбала старовинний паб Old Masons Arms, який вирішила перетворити на свій дім. Під час ремонту вона виявила таємничий люк під підлогою, який вів у зачинений підвал. За її словами, попередні власники користувалися будівлею понад чотири десятиліття, і вона впевнена, що підвал за цей час ніхто не відчиняв.

«Ми знали про існування цього входу, але не мали уявлення, де він саме», — розповіла Кеті у відео на TikTok, де поділилася своїм відкриттям. Жінка описала похмуру атмосферу підвалу: «Там темно, повно павутини. Я бачу дивні тіні та силуети в темряві».

Сміливий друг Кеті спустився вниз із ліхтариком і освітлив кімнату, де стояв старий меблевий комплект і картонна коробка з логотипом японської електронної компанії JVC, яка вже не існує. Виявилось, що в коробці був касетний магнітофон JVC KD-V22 Logic Control 1983 року випуску.

Кеті пояснила, що попередні власники замурували підвал понад сорок років тому. «До того моменту, поки ми не отримали ключі і будинок не очистили від меблів, ми не могли потрапити всередину», — каже вона. Жінка додала, що ніхто не знав, що саме знаходиться всередині, оскільки попередні господарі вже померли.

Цікавість користувачів TikTok зросла, коли вони запитали про вікно підвалу. Кеті розповіла, що це старий вхід для бочок, який мав зовнішній люк. «Ми відкривали його ломом, думаючи, що це головний вхід, але виявили стіну та замуроване вікно, заблоковане зсередини. Тоді ми зрозуміли, що має бути ще один вхід усередині будинку», — згадує вона.

Користувачі соцмереж були в захваті від такого відкриття. Один із них зазначив: «Я дуже заздрю вам — що за дивовижний сюрприз!» Кеті зізналася, що також була приємно вражена: «Ми зовсім не очікували такої гарної арочної стелі. Спершу вона не входила у план ремонту, але тепер ми її збережемо!»

Деякі користувачі припускали, що старі дерев’яні меблі в підвалі могли бути лавами для зберігання бочок у старовинному стилі, аби вони не псувалися.

Крім того, у наступному відео Кеті показала ще одну знахідку під колишнім ковроліном: оригінальну підлогу з чорних і червоних плиток кар’єрного каменю. Вона залишилася практично непошкодженою після багатьох років. «Підлога зношена, але красива. Ми плануємо відновити її та зберегти як частину історії Old Masons Arms», — розповіла власниця.

Таким чином, ремонт старого пабу перетворився не просто на перетворення будівлі, а на захоплюючу подорож у минуле. Кожна деталь, від люка до арочної стелі та плиткової підлоги, відкриває сторінки життя попередніх поколінь та дає унікальну можливість зберегти історію у сучасному житловому просторі.

Кеті та її команда тепер мають шанс не лише створити затишний дім, а й стати частиною збереження культурної спадщини Хемблтона, відтворюючи атмосферу старого пабу та роблячи її доступною для наступних поколінь.

