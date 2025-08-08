Жінка піднялась на відому гору і була "розлючена" тим, що побачила на вершині

Туристку обурило, що люди приїжджають на вершину гори потягом

Туристка Гетті з Уельсу піднялася на вершину гори Сноудон, але була обурена, коли побачила, що частина людей дісталася туди потягом. Своїми емоціями вона поділилася у TikTok, де її відео швидко стало вірусним.

Про це повідомляє The Express.

«Це знецінює всі зусилля»

Туристка, яка веде блог під ніком Hettie’s Holidays, зізналась, що була «розлючена», коли побачила на вершині людей, які не доклали жодних зусиль, щоб піднятися на гору.

«Навіщо, чорт забирай, вам сідати на потяг до вершини Сноудона? Хіба це не знецінює весь сенс?», — обурювалася вона.

Жінка також була роздратована натовпом на вершині, де не було місця навіть для відпочинку. Вона зауважила, що люди, які приїхали на потязі, «сиділи там, влаштувавши вишуканий пікнік» у звтчайному одязі, тоді як ті, хто йшов пішки, були «втомлені й замерзлі».

Гетті також була здивована, що люди приїхали на вершину, щоб відсвяткувати дні народження або навіть провести «дитячі свята» для новонароджених.

Реакція користувачів

Відео туристки швидко набрало понад 100 тисяч лайків і спричинило бурхливу дискусію в коментарях. Деякі користувачі розділили її обурення.

«Це нагадує мені випадок, коли я піднялася на Ейфелеву вежу, і всі в ліфті не дали мені сісти, коли я дісталась нагору», — написав один із них.

Інші ж не виявили співчуття.

«Річ у тім, що підйом на Сноудон є абсолютно добровільним. Сподіваюся, це допоможе», — зазначив інший коментатор.

Ще один користувач зауважив, що Гетті занадто перебільшує труднощі підйому.

«Ти так говориш, ніби здійснила складне сходження. Я бачив, як восьмирічні діти підіймалися на Сноудон», — написав він.

Нагадаємо, експертка з бюджетних подорожей розповіла, куди не варто їхати цього року. Челсі Дікенсон відверто назвала Лос-Анджелес «містом, куди вона ніколи б не повернулася».