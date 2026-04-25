23-річна Алейга Картмен пережила несподіваний сюрприз після операції зі зменшення грудей у Туреччині — разом із зайвою шкірою зникли і її татуювання.

Про це пише Daily Star.

Дівчина вирушила за кордон заради процедури, про яку мріяла майже рік. Однак після пробудження вона навіть не одразу зрозуміла, що щось змінилося.

«Спершу я навіть не помітила», — зізналася вона. «Це мій хлопець звернув на це увагу».

Алейга, яка проживає в Лондоні, Онтаріо, Канада, пояснила, що перед операцією не надавала великого значення татуюванням, оскільки була зосереджена на самій процедурі.

«Я більше зосередилася на самій операції», — сказала вона. «Коли я дивилася в дзеркало раніше, я все одно не могла їх побачити через те, як лежав мій живіт».

Алейга Картмен до операції / © Jam Press

Тож після хірургічного втручання зникнення татуювань стало для неї несподіванкою.

«Коли я це помітила, я була більше здивована, ніж засмучена», — розповіла Алейга. «Ми з хірургом навіть посміялися з цього, бо я взагалі цього не помітила».

Одне з татуювань було присвячене її домашньому улюбленцю, інше мало особисте значення і з’явилося ще в підлітковому віці. Втім, дівчина каже, що легко змирилася з їхньою втратою.

«Я їх дуже цінувала, але думаю, що настав час їх позбутися», — зазначила вона. «Було б добре, якби під час видалення татуювань, за які ти заплатив, можна було забрати їх із собою додому».

Попри цей курйоз, результат операції повністю виправдав її очікування. За словами Алейги, втручання значно покращило якість її життя.

«Я дуже задоволена своїм новим виглядом», — сказала вона. «Це значно менше навантаження на спину, і це набагато краще підходить моєму тілу».

Алейга Картмен після зменшення грудей / © Jam Press

До операції дівчина щодня страждала на фізичний дискомфорт: «Було дуже важко спати з усім цим тиском. У мене було постійне подразнення під грудьми, і навіть підіймання та спуск сходами були болісними. У мене тягнуло в грудях, і мені доводилося робити перерви».

Тепер, під час відновлення, вона не планує відновлювати татуювання, адже отримала значно більше — впевненість у собі та комфорт у повсякденному житті.

Нагадаємо, лікарі попереджають про можливі серйозні ризики збільшення грудей без операції.