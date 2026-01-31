Реклама

Після народження дитини Жасмін Мамія зі США дізналася про несподівану зміну свого тіла — у неї з’явилася додаткова грудь із соском у незвичному місці.

Про це вона розповіла у вірусному відео в TikTok, яке швидко набрало мільйони переглядів і спричинило активне обговорення в Мережі.

Все сталося під час перебування жінки в лікарні після пологів, коли до її палати зайшла консультантка з грудного вигодовування. Саме тоді Жасмін почула новину, яка її приголомшила. «Ви знаєте, як у корів, цуценят і кошенят є ряд сосків? Так, у людей теж є», — згадує Мамія, розповідаючи про це в TikTok. «Я думаю, що за останні дві доби, перш ніж вона повідомила мені цю новину, я спала в цілому близько трьох годин».

Реклама

Жінка зізналася, що не очікувала нічого подібного, адже мала досвід грудного вигодовування. «Я годувала грудьми свого першого малюка півтора року, тому, знаєте, я думала, що ця медсестра не зможе мене нічим здивувати», — сказала Мамія.

Жасмін Мамія / © скриншот з відео

Під час розмови консультантка пояснила, що у деяких жінок під час вагітності може розвиватися додаткова грудна тканина вздовж так званої «молочної лінії», яка проходить від пахв до паху. За словами Мамії, вона раніше помічала зміни під пахвами, але не надавала їм особливого значення. «Вона стала набагато темнішою — як під час вагітності, коли соски і ареоли стають дуже темними, і я помітила таку саму зміну під пахвами.

Однак справжнє відкриття сталося під час огляду. «Вона сказала: «Так, у вас третій сосок під пахвою», ніби це щось миле абощо», — розповіла Мамія, зізнавшись, що раніше вважала цю темну плямку просто шкірною міткою. «Сказати мені, що у мене є додаткова грудь під пахвою, ще до того, як я встигла вперше сходити до туалету після пологів, — це просто диявольська робота».

Історія швидко поширилася в соцмережах, набравши понад 3,7 мільйона переглядів. Користувачі активно коментували відео, задавали запитання та просили показати додаткову грудь. Мамія відповіла на це з гумором: «Ви навіть не запросите мене спочатку на вечерю чи щось таке, ви просто хочете побачити мою грудь під пахвою?» — пожартувала вона в наступному відео на TikTok. «Це божевільно, але я вам покажу».

Реклама

Піднявши руку, жінка продемонструвала випуклість під пахвою, яка є одним із найпоширеніших місць розташування додаткової грудної тканини. «Вона має вигляд як невелика горбинка, а шкіра навколо неї стала темнішою», — сказала вона про сосок, зазначивши, що до пологів його там не було. «Якщо я опускаю руки, все має нормальний вигляд».

Жасмін Мамія / © скриншот з відео

У коментарях користувачі цікавилися, чи може додаткова тканина виробляти молоко. Мамія пояснила, що це можливо, але вона не планує перевіряти це на практиці. «Якщо ви думаєте, що я прикладу грудний насос саме сюди і буду зціджувати молоко з пахви, то ви з глузду з’їхали, бо ні», — сказала вона. «Якщо ви зціджуєте, ви можете стимулювати вироблення молока», — пояснила Мамія. «Я не намагаюся стимулювати вироблення молока звідти».

Вона також розповіла, що додаткова грудна тканина може набрякати й боліти, якщо довго не годувати дитину. За її словами, дотримання графіка годування, зціджування, а також застосування льоду і тепла допомагають тримати ситуацію під контролем.

Мамія зазначила, що у деяких жінок зайва тканина грудей може зменшуватися після завершення гормональних змін, але не завжди. «Боюся, що єдиний вихід — це операція, тому, коли я закінчу народжувати дітей, я зможу хірургічно її видалити», — сказала Мамія, додавши, що «з соском нічого не поробиш».

Реклама

Попри несподівану зміну тіла, жінка ставиться до ситуації з іронією та філософією. Вона також наголосила, що поява третьої груді не була найгіршим сценарієм після пологів. «Кому це важливо? У вас з’явилася третя грудь, четверта грудь — це насправді найкращий варіант з усіх медичних змін тіла, які відбуваються до і після народження дитини», — сказала Мамія.

Жінка пояснила, що поділилася своєю історією, щоб привернути увагу до менш обговорюваних аспектів вагітності та материнства. Вона регулярно створює контент про психічне здоров’я та реалії материнства, а її відео спричинили відгук у багатьох жінок, які пережили подібні зміни. «Як жінки, а особливо як матері, наша вразливість є нашою силою. Є так багато речей, про які не говорять і які недостатньо вивчені, і саме чесне та відкрите ділитися нашим досвідом допоможе боротися з цим», — сказала Мамія.

Вона також наголосила, що подібний досвід не є унікальним. «Немає такого досвіду, якого б не пережили мільйони жінок до вас, наприклад, груди під пахвами!».

Нагадаємо, чоловік, який "народився з двома уретрами", розповів про свій незвичайний стан.