Жінка побачила моторошну знахідку в дитячій книжці та відмовилася від купівлі: що там було

Книжка / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Американка на ім’я Кейтлін разом із донькою шукала дитячі книжки у благодійному магазині Goodwill у Лас-Вегасі. Вони натрапили на збірку історій про принцес, але записка, знайдена між сторінок, сильно налякала жінку.

Кейтлін поділилася своєю історією на платформі Reddit.

Її допис швидко став популярним, набравши понад 7,3 тисячі реакцій. Всередині книжки лежав аркуш із рукописним текстом. Жінка сфотографувала записку, де йшлося:

Реклама

«Сподіваюся, одного дня наші діти читатимуть цю історію разом із нами… але вибір за тобою, люба. Я люблю тебе, але ти розбиваєш мені серце. Я більше не витримую».

Записка, яку знайшли в дитячій книжці / © reddit

У коментарі для Newsweek Кейтлін зізналася, що текст викликав у неї шок і «холод». Вона назвала послання маніпулятивним і вирішила не купувати книжку, щоб не «брати негативну енергію» додому.

Хоча донька була в захваті від книжки «Princess Collection» і двох сотень невикористаних наліпок, Кейтлін відмовилася від купівлі. Вона пояснила: «Читання дітям для мене — особливий час, і я не хочу, щоб у пам’яті постійно жила ця тінь». Жінка зрозуміла, що навіть після видалення аркуша згадка про це послання, яке містило психологічний тиск, завжди б залишалася.

Користувачі Reddit активно обговорювали записку, припускаючи, що вона є посланням від чоловіка/батька до дружини/матері. Багато хто співчував адресатові та вважав текст прикладом емоційного шантажу.

Реклама

Кейтлін підсумувала, що найкраще її знахідку описав один з коментаторів: «Ця книжка ніби з привидом — якщо не людським, то з привидом самої ідеї».

Нагадаємо, у Львові скасували презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької «Голоси BLM» через масові брутальні та расистські погрози. Видавництво «Човен», яке видало книжку, ухвалило рішення про скасування заходу, щоб уникнути подальших загроз і небезпеки для авторки та учасників. Ця ситуація, на думку експертів, є частиною масштабної російської інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію України.

1986 року 20-річний Крістофер Найт з Массачусетсу безслідно зник. Нікому нічого не сказавши, хлопець сів до машини, поїхав до лісів штату Мен, припаркував авто і просто залишив його там напризволяще. Він взяв із собою лише базове туристичне спорядження та залізну волю ніколи не повертатися до світу, в якому він народився.