Жінка побувала у круїзі "тільки для дорослих" та описала враження: фото

Журналістка Джої Хадден провела тиждень на борту Valiant Lady — найкращого круїзного лайнера за версією журналу Travel+Leisure. Вона показала умови проживання в каютах, вишукані ресторани та розваги формату «тільки для дорослих».

Відпочинок на круїзному лайнері Valiant Lady

Хадден вирушила у свій перший круїз формату «тільки для дорослих» і провела сім днів у розкоші на борту лайнера Valiant Lady від Virgin Voyages. Це преміальна круїзна компанія лише для дорослих, яка розпочала роботу 2021 року та вже здобула низку нагород. Зокрема, її визнали круїзним лайнером №1за версією американського журналу Travel+Leisure у рейтингу World’s Best Awards 2025.

Флот компанії складається з чотирьох лайнерів: Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady та Brilliant Lady. За словами представників, судна майже однакові й відрізняються переважно дизайном та розважальними програмами.

Журналістка подорожувала саме на Valiant Lady, який розпочав рейси у березні 2022 року. Як і інші кораблі компанії, він може прийняти понад 2700 пасажирів.

Лайнери Virgin Voyages курсують Європою та Карибами. Семиденний маршрут Хадден пролягав Середземним морем із відправленням із Барселони.

Корабель здійснив круговий рейс до портів Італії та Франції — зупинки були, зокрема, у Тулоні, Аяччо та Марина-ді-Каррара. Подорож завершилася нічною стоянкою на Ібіці.

Жінка забронювала каюту з балконом, яка зазвичай коштує близько 5910 дол. за двох осіб. На борту є 1408 кают і люксів. Репортерка обрала варіант середнього рівня з балконом — вище за стандартні каюти з вікном. Її каюта мала площу близько 21 кв. м разом із балконом. Простір організований продумано: сучасні системи керування, стильний інтер’єр і тераса з гамаком створюють комфорт.

Розваги на круїзному лайнері

Основні розваги зосереджені у спільних зонах корабля. Довжина лайнера — близько 278 м, а на 17 палубах розміщені каюти, ресторани та різноманітні простори для відпочинку.

Під час подорожі нудьгувати Хадден не доводилося: на борту є магазини, басейни, ігрові кімнати та навіть гойдалки. Ліфти обслуговують 13 із 17 палуб.

Три нижні рівні доступні лише для екіпажу, а найвища палуба — через відкриту частину 16-ї. Дизайн корабля вирізняється світловими ефектами та стильними деталями, що створюють атмосферу розкоші.

Активне життя починається з п’ятої палуби, де розташовані каюти та спа-зона. У Redemption Spa пропонують масажі, косметичні процедури та криті басейни. Послуги оплачуються окремо — від приблизно 180 дол. за масаж і від 39 дол. за доступ.

На шостій і сьомій палубах зосереджені основні розваги: шоу, концерти, вечірки та стендап-виступи. Тут розташовані Red Room, музичний бар On the Rocks і клуб-театр Manor.

Також тут багато ресторанів — від піци до стейків. Загалом на борту понад 20 закладів, більшість із яких входять у вартість круїзу.

На шостій палубі є High Street — зона преміальних магазинів із брендами на кшталт Louis Vuitton, Dior, Fendi та Bulgari. Поруч — магазин Virgin і тату-салон Squid Ink.

Сьома палуба — це зона ігор: аркадні автомати, настільні ігри та головоломки. Тут також розташований лаунж Dock — затишний простір із лежаками та середземноморськими закусками. Мандрівниця відвідала там вечір спостереження за зірками, де гості слухали історії про сузір’я.

Палуби 8 — 14 повністю зайняті каютами, більшість із балконами. Каюта Хадден була на 12-й палубі.

На 15-й палубі розташовані басейни Aquatic Club.

«Головний басейн створює атмосферу пляжного клубу — він більший і тут постійно грає музика. Хоча він здався меншим, ніж на інших круїзах, людей було не надто багато навіть удень», — розповіла журналістка.

Поруч — тихіший Well-Being Pool із гідромасажем. Там же розміщений Galley — великий фудхол.

«Я куштувала там тако, суші, десерти та сніданки. Також є бургерна, локшина-бар, паніні та навіть точка з фруктовим льодом. На цій палубі працює і ресторан Gunbae з корейським барбекю у форматі спільних страв», — розповіла жінка.

На 15-й палубі також є спортзал B-Complex із тренажерами та заняттями.

Ще більше можливостей для активності — на 16-й палубі в Athletic Club.

«Також тут є справжній „майданчик для дорослих“ із великими гойдалками та балансиром. Це була моя улюблена зона: на тлі заходу сонця я гойдалася й почувалася як дитина», — поділилася Хадден.

Там є й інші розваги: баскетбольний майданчик, настільний футбол і велика шахівниця. Для екстриму — сітка над водою, яка дарує яскраві враження.

На цій же палубі розташований Richard’s Rooftop — VIP-зона для гостей люксів із лежаками, джакузі та баром. Саме її репортерка вважає найзатишнішим місцем на кораблі.

17-та палуба — це верхній рівень із біговою доріжкою навколо корабля, звідки відкривається безперервний вигляд на океан — ідеальне місце для прогулянок або пробіжок.

