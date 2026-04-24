Шоколодний кіт / © Reddit

Жінка була здивована, коли одного дня почула біля своїх дверей жалібне нявчання, а відчинивши їх — побачила пухнастого кота, який виглядав голодним і відчайдушно просив уваги. Спершу вона подумала, що тварина загубилася, однак ця несподівана зустріч зрештою обернулася щасливою історією про новий дім.

Про це повідомило видання Mirror.

За її словами, кіт мав густу пухнасту коричневу шерсть, незвичайний окрас шкіри та яскраві світло-зелені очі. Він голосно нявчав, ніби «плакав» від голоду, і одразу шукав ласки та людської уваги. На тварині не було ані нашийника, ані будь-яких інших ознак, які могли б допомогти знайти господаря.

Жінка припустила, що кіт може належати комусь із сусідів. Вона живе в сільській місцевості, де багато людей мають котів, що вільно гуляють територією. Через це вона була майже впевнена, що власники пухнастика вже його шукають.

Щоб знайти господарів, жінка спершу розпитала сусідів, однак ніхто не впізнав кота. Після цього вона звернулася до ветеринара, служби порятунку котів та до місцевого притулку для тварин.

«Ніхто не повідомляв про зникнення такого кота, і ветеринар ніколи не бачив цього кота. Ми перевірили наявність мікрочіпа, але в нього його немає. Ми запитали у сусідів, і він тут нічий кіт», — зазначила вона.

Згодом історія отримала щасливий фінал: жінка та її родина вирішили залишити пухнастика у себе вдома та поступово адаптувати його до нового життя в сім’ї.

У своєму дописі вона опублікувала серію фотографій нового улюбленця та попросила користувачів Reddit допомогти підібрати йому ім’я.

Щоб полегшити вибір, господиня розповіла більше про характер тварини. За її словами, це однорічний самець, який є надзвичайно ніжним і милим, дуже любить увагу, голосно муркоче та поки що поводиться спокійно, мирно й задоволено.

Жінка також зізналася, що давно веде власний список імен для домашніх улюбленців, але жодне з них, на її думку, поки що не пасує новому мешканцю дому.

У коментарях користувачі Reddit охоче долучилися до обговорення. Багато хто звернув увагу на «джентльменський» вигляд кота та запропонував обрати для нього ім’я з титулом — наприклад, «Сер» або «Лорд».

Серед найоригінальніших варіантів були Сер Ґморк — на честь вовка з фільму «Нескінченна історія», Сер Гарбузик, натхненний піснею Bullet with Butterfly Wings гурту Smashing Pumpkins, а також сер Вонка — через шоколадний колір шерсті кота.

Нагадаємо, коти часто займають місця, які щойно звільнили їхні господарі. Дослідження показують: це пов’язано не лише з теплом, а й із запахами, емоційними сигналами та відчуттям безпеки.