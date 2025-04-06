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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Жінка подала на розлучення після пластичної операції: "Занадто хороша для чоловіка"

Жінка після омріяної пластичної операції раптом усвідомила, що «занадто хороша для свого чоловіка і заслуговує на більше».

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Перевтілення жінки після операції. Колаж з відео The Sun

Перевтілення жінки після операції. Колаж з відео The Sun

У США 30-річна жінка після пластичної операції на носі розлучилася зі своїм чоловіком, бо вирішила, що «заслуговує на краще».

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Після того, як 30-річна Девін Айкен з Філадельфії потратила близько 11 тис. доларів (понад 400 тис. грн) на операцію з корекції носа вона раптом усвідомила, що «занадто хороша для свого чоловіка», «заслуговує на більше» і вирішила розлучитися. «Тепер вона каже, що відчуває себе „переродженою“ і усвідомила, що є „сильною“.

Жінка вийшла заміж у 23 роки. Вона стверджує, що відчула себе у пастці, але зберігала стосунки під тиском суспільства. «Я перебувала в застійному, нещасливому шлюбі. Останні кілька років ми віддалилися. Усе перестало збігатися», — зізнається Айкен.

На думку жінки, її ніс завжди був «найбільшим недоліком». «Середня школа була знущанням для мене. Мене називали відьмою, туканом, Піноккіо», — згадує Девін Айкен.

Однак вона зіткнулася з проблемою, що жоден з лікарів не наважувався на операцію.

Знайшовши потрібного лікаря в соціальних мережах, жінка записалася на консультацію та перенесла операцію, яка тривала п’ять з половиною годин у листопаді 2024 року, використовуючи свої заощадження, щоб оплатити процедуру.

Айкен витратила три-чотири тижні на відновлення, а набряк повністю спав протягом року. Девін пояснила: «Стільки часу на операцію носа дало мені змогу подумати про розлучення. Це змусило мене подумати, що яможу це зробити — я достатньо сильна».

Айкен подала на розлучення в грудні 2024 року. Тепер жінка ділиться своїм перевтіленням в інтернеті та отримує багато коментарів, надихаючи інших людей припинити свої стосунки.

Нагадаємо, що жінка з двома вагінами пожалілася на проблеми в особистому житті.

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