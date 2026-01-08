Жінка показала ветеринару свого кота: він був шокований, коли дізнався про вік тварини

27-річний кіт. Скріншот з відео / © із соцмереж

Жінка розповіла, що коли привезла до ветеринара свого 27-річного кота, то він був шокований виглядом тварини.

Про це пише британське видання про тварин wamiz.co.uk.

Катаріна зняла на відео свого кота Сейбру, коли той досліджував кабінет лікаря під час візиту до ветеринара.

Вона розповіла, що коту 27 років. У родині Катаріни він з’явився 2000 року. Тоді їй було всього чотири роки, а йому — два. З того часу Сейбр завжди був поруч із Катаріною.

Інтернет-користувачі були абсолютно вражені. У відео Катаріна пояснює, що навіть ветеринар думав, що йому на 10 років менше. Варто зазначити, що середня тривалість життя кота становить від 13 до 17 років.

На тривалість життя кота впливає багато факторів, таких як середовище, спосіб життя, раціон, профілактика, порода та генетика. Цікаво, що рекорд найстаріший кіт прожив 38 років.

