Жінка покинула хлопця після того, як прочитала його історію в ChatGPT (фото)

У світі, де штучний інтелект дедалі більше стає частиною повсякденного життя, межі особистого простору та емоційної близькості у стосунках починають змінюватися. Саме з такою ситуацією зіткнулася Ліндсі Голл, яка заявила, що розійшлася зі своїм хлопцем після того, як побачила його історію чатів у ChatGPT.

Жінка поділилася своєю історією у блозі на платформі Substack.

За її словами, усе сталося випадково — вона позичила ноутбук свого тепер уже колишнього хлопця, щоб відповісти на повідомлення, оскільки її телефон розрядився.

Саме тоді вона помітила відкриту вкладку ChatGPT із назвою «Проблеми у стосунках та невизначеність».

«Я вторглася до його приватного життя, мені ніколи не слід було читати те, що я прочитала», — зізналася Ліндсі.

Попри це, вона не змогла зупинитися та почала читати вміст чатів.

За словами жінки, її хлопець використовував штучний інтелект для аналізу власних почуттів і сумнівів щодо їхніх стосунків.

«Чи варто мені закохуватися через 3,5 місяці?» — йшлося в одному із запитів.

У переписці чоловік також висловлював занепокоєння через спосіб життя Ліндсі, її минулі проблеми з харчовими розладами, активність у соцмережах і навіть через те, що в неї було троє котів.

Одним із найболісніших моментів для жінки стала фраза: «Я просто не пишаюся нею».

Ліндсі зізналася, що прочитане буквально «збило її з ніг».

«Я перечитувала це знову і знову, бо мій мозок просто не міг це осягнути», — написала вона.

Після цього жінка вирішила піти. Поки її партнер спав, вона зібрала свої речі та залишила будинок, нічого не пояснивши.

Ліндсі Голл / © instagram.com/lindseyhallwrites

За словами Ліндсі, коли чоловік прокинувся та зрозумів, що вона пішла, то «миттєво відчув сором».

Пізніше пара намагалася обговорити ситуацію, однак жінка заявила, що довіра вже була зруйнована.

У своїй публікації Ліндсі також замислилася над тим, як штучний інтелект змінює сучасні стосунки.

Вона порадила людям відкрито говорити зі своїми партнерами про те, як саме вони використовують ШІ у приватному житті.

«Якщо ви підозрюєте, що людина, з якою ви зустрічаєтеся, використовує ШІ для листування або для впорядкування своїх почуттів, думаю, варто просто поговорити з нею про це», — зазначила вона.

На думку Ліндсі, для одних подібна поведінка може стати причиною для розриву, тоді як інші не бачать у цьому нічого поганого.

«Це майже як розбіжність у цінностях у стосунках», — підсумувала вона.

