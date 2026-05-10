Жінка покинула хлопця після того, як прочитала його історію в ChatGPT (фото)
Американка випадково натрапила на історію чатів свого хлопця в OpenAI ChatGPT і дізналася про його сумніви щодо їхніх стосунків.
У світі, де штучний інтелект дедалі більше стає частиною повсякденного життя, межі особистого простору та емоційної близькості у стосунках починають змінюватися. Саме з такою ситуацією зіткнулася Ліндсі Голл, яка заявила, що розійшлася зі своїм хлопцем після того, як побачила його історію чатів у ChatGPT.
Жінка поділилася своєю історією у блозі на платформі Substack.
За її словами, усе сталося випадково — вона позичила ноутбук свого тепер уже колишнього хлопця, щоб відповісти на повідомлення, оскільки її телефон розрядився.
Саме тоді вона помітила відкриту вкладку ChatGPT із назвою «Проблеми у стосунках та невизначеність».
«Я вторглася до його приватного життя, мені ніколи не слід було читати те, що я прочитала», — зізналася Ліндсі.
Попри це, вона не змогла зупинитися та почала читати вміст чатів.
За словами жінки, її хлопець використовував штучний інтелект для аналізу власних почуттів і сумнівів щодо їхніх стосунків.
«Чи варто мені закохуватися через 3,5 місяці?» — йшлося в одному із запитів.
У переписці чоловік також висловлював занепокоєння через спосіб життя Ліндсі, її минулі проблеми з харчовими розладами, активність у соцмережах і навіть через те, що в неї було троє котів.
Одним із найболісніших моментів для жінки стала фраза: «Я просто не пишаюся нею».
Ліндсі зізналася, що прочитане буквально «збило її з ніг».
«Я перечитувала це знову і знову, бо мій мозок просто не міг це осягнути», — написала вона.
Після цього жінка вирішила піти. Поки її партнер спав, вона зібрала свої речі та залишила будинок, нічого не пояснивши.
За словами Ліндсі, коли чоловік прокинувся та зрозумів, що вона пішла, то «миттєво відчув сором».
Пізніше пара намагалася обговорити ситуацію, однак жінка заявила, що довіра вже була зруйнована.
У своїй публікації Ліндсі також замислилася над тим, як штучний інтелект змінює сучасні стосунки.
Вона порадила людям відкрито говорити зі своїми партнерами про те, як саме вони використовують ШІ у приватному житті.
«Якщо ви підозрюєте, що людина, з якою ви зустрічаєтеся, використовує ШІ для листування або для впорядкування своїх почуттів, думаю, варто просто поговорити з нею про це», — зазначила вона.
На думку Ліндсі, для одних подібна поведінка може стати причиною для розриву, тоді як інші не бачать у цьому нічого поганого.
«Це майже як розбіжність у цінностях у стосунках», — підсумувала вона.
