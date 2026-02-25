Жінка покинула сім’ю з дітьми заради таємного життя: що вона сказала через 20 років

Мішель Лін Хандлі Сміт / © Facebook

У США мати трьох дітей Мішель Сміт 2001 року пішла за різдвяними подарунками і не повернулася додому. Через 24 роки правоохоронці розшукали жінку живою та дізналися приголомшливу правду про її зникнення.

Про це повідомляє Mirror.

Мішель Лін Хандлі Сміт зникла зі свого дому в Іден у грудні 2001 року, сказавши близьким, що йде за різдвяними покупками. Відтоді її рідні роками намагалися з’ясувати, що сталося.

Жінка, яка зникла понад два десятиліття тому, після свого виявлення пояснила причину втечі — з’ясувалося, що весь цей час вона жила подвійним таємним життям.

Зникнення жінки

Мішель було 38 років, коли вона пішла з дому, повідомивши сім’ї, що ненадовго відлучиться по покупки до свят. Її зникнення спричинило масштабні пошуки: до операцій долучилися різні служби, які витратили безліч людино-годин, перевіряючи різні версії.

У тодішніх орієнтуваннях зазначалося, що Мішель слід вважати «такою, що перебуває в небезпеці», і що вона «не пішла б від своїх дітей за власним бажанням».

Та лише минулого тижня поліція повідомила, що жінку знайшли «живою та здоровою» — це сталося після підказки, отриманої через 24 роки.

Жінка назвала причину свого зникнення

За даними правоохоронців, жінка розповіла справжню причину свого зникнення.

«Скажу лише, що не було жодних ознак злочину, пов’язаного з її зникненням. Вона сказала, що пішла… через тривалі сімейні проблеми на той момент»», — заявив шериф округу Рокінгем Сем Пейдж, не уточнивши деталей.

Родину Мішель уже поінформували, що вона жива.

Реакція рідних на те, що жінка жива

Її донька Аманда написала у соцмережах вихідними, що «останні кілька днів… стали справжнім вихором емоцій».

«Щодо моїх думок і почуттів до мами… я в захваті, я зла, я розбита, мене кидає з крайності в крайність. Чи матиму я знову стосунки з мамою? Чесно — не знаю. Перша реакція — так, безумовно, але потім я думаю про весь біль… Та водночас моя мама лише людина, як і всі ми. Коли мама була частиною мого щоденного життя, вона дарувала мені любов і зв’язок, які я ніколи не забуду. Звичайно, були суперечки між мамою і донькою, але зараз я пам’ятаю лише наші усмішки, щасливі моменти разом і любов, яку я відчувала!» — йдеться у дописі Аманди.

Двоюрідна сестра жінки Барбара Бірд також поділилася емоціями.

«Мені хочеться вийти на вулицю і кричати: „Вона жива, вона жива!“. Роками ми не знали — ми сумуємо чи ще чекаємо… Моє головне питання до неї: „Що сталося тоді, багато років тому в грудні? Що змусило тебе піти?“ — сказала Барбара.

«Я розумію і поважаю, що вона не хоче, аби хтось із нас із нею контактував. Я не злюся. Найважливіша відповідь, яку я отримала сьогодні, — вона жива. Решта зараз не має значення», — додала сестра Мішель.

До слова, у США через 62 роки знайшли живою Одрі Бакеберг, яка зникла 1962 року, втікши від чоловіка-тирана. 20-річна жінка поїхала автостопом з Вісконсину, залишивши сім’ю, і відтоді жила під іншим ім’ям. Детектив Ісаак Гансон розшукав її 2024 року завдяки ДНК-генеалогії та архівним документам. 82-річна Одрі підтвердила, що пішла добровільно, і не шкодує про своє рішення.