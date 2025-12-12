Жінка померла на 11 хвилин і "побувала в раю та пеклі": неймовірна розповідь

Жінка в лікарні / © pexels.com

Реклама

68-річна Шарлотт Голмс із Канзасу (США), яка пережила клінічну смерть під час кардіологічного огляду, розповіла, що 11 хвилин перебування на межі смерті назавжди змінили її життя. Жінка стверджує, що вона побувала в раю, де бачила ангелів, померлих родичів у нових тілах та яскраве світло, і також отримала попередження, побачивши пекло та відчувши його жахливий запах.

Про це пише Mirror.

Шарлотт раптово занедужала під час звичайного візиту до кардіолога. Її артеріальний тиск несподівано підскочив до критичного рівня — 234 на 134. Лікарі вирішили терміново залишити жінку в лікарні, щоб стабілізувати стан. Шарлотт згадує, як почалося те, що вона називає досвідом на межі смерті.

Реклама

За її словами, медики попередили: «Тиск має знизитися. У вас буде ще один інсульт або станеться серцевий напад».

Чоловік Шарлотт Денні не відходив від жінки, спостерігаючи, як їй вводять ліки через крапельницю. Невдовзі він став свідком того, як «вони оголосили код і просто почали боротися за її життя»

«Я думав, чи зможу я взагалі забрати її додому», — зізнається він.

У цей момент, каже Шарлотт, вона відчула, ніби перебуває «над своїм тілом», і бачила, як лікарі роблять їй масаж серця.

Реклама

«Я могла бачити їх, усіх медсестер навколо, я відчувала запах найпрекрасніших квітів, які коли-небудь нюхала, і тоді почула музику. Коли я відкрила очі, я знала, де я. Я знала, що я в раю», — поділилася жінка.

Вона почала переказувати Денні те, що бачила.

«Вона почала говорити про квіти. Я озирнувся — у кімнаті не було жодної квітки. Тоді я зрозумів, що вона вже не в цьому світі», — сказав чоловік.

Пізніше стало відомо, що серце Шарлотт зупинилося на 11 хвилин. Лікарі підтвердили, що вона була «клінічно мертва».

Реклама

«Я була над своїм тілом. Я бачила Денні, який стояв у кутку. Він відступив. Я бачила всіх медсестер, а потім розплющила очі. Я озирнулася на всю цю красу. Я бачила дерева, траву, і все рухалося в такт музиці, тому що все на небі поклоняється Богові. Я не можу передати вам, який вигляд має небо, тому що це настільки понад усе, що ми можемо уявити, у мільйон разів прекрасніше», — розповіла жінка.

За словами Шарлотт, ангели супроводжували її небесним простором, де немає місця страху.

«Там немає страху. Це чиста радість, коли ангели ведуть тебе додому», — сказала жінка.

У цьому видінні вона зустріла померлих родичів — батьків, сестру та «святих давніх часів».

Реклама

«Вони не мали вигляд старих, вони не були хворими. Ніхто з них не носив окулярів. Вони мали вигляд такий, ніби їм по 30, але Писання каже, що нас впізнаватимуть такими, якими ми були. Я знала їх у їхніх нових тілах. Вони мали чудовий вигляд», — розповіла Шарлотт.

Та найбільше її вразило інше.

«Позаду мами й тата стояло світло, таке яскраве, що я не могла на нього дивитися. Воно було надзвичайно яскравим, але я знала, що це мій Небесний Отець», — сказала жінка.

Вона також побачила маленьку дитину, і це відкриття стало болісно важливим.

Реклама

«Я не могла зрозуміти, хто це, і пам’ятаю, як подумала: хто ця дитина? І тоді я почула, як мій Небесний Отець сказав: це твоя дитина. Я втратила ту дитину, коли була вагітна п’ять з половиною місяців. Я пам’ятаю, як мені сказали: Шарлотт, це хлопчик. І його забрали», — розповіла жінка.

Вона запитала у Бога, як це можливо, і почула відповідь: «Вони продовжують рости на небі, але там немає часу, там вічність. Минуло 48 років, а наша дитина тепер — малюк».

За словами Шарлотт, після цього Бог показав їй ще одне видіння.

«Бог показав мені пекло. Я глянула вниз — і запах… гнила плоть, ось що я відчула. І крики. Після краси неба контраст із пеклом майже нестерпний», — поділилася жінка.

Реклама

Вона каже, що це мало стати попередженням для тих, кому загрожує такий шлях.

«Тут вони й перебуватимуть. Я почула, як Отець сказав: «У тебе є час повернутися й розповісти», — сказала Шарлотт.

Після цього жінка відчула, як її «затягує назад у тіло».

«Я відчула біль, якого не відчувала раніше. Я відчула смуток», — зізналася вона.

Реклама

Денні розповів дружині, що лікарі вбігли до палати саме в ту мить, коли вона розплющила очі. Саме тоді чоловік зрозумів, що Шарлотт вижила.

Після інциденту у вересні 2019-го жінка провела у лікарні два тижні і повністю відновилася. Відтоді вона продовжує ділитися своєю історією.

«Людям потрібна надія. Вони хочуть знати, що там справді щось є. Вони хочуть знати, що все буде добре. Мені випала честь приводити людей до Христа, як він мене просив. Уся влада, що була в нього, дана й нам в ім’я Ісуса Христа, не через те, хто ми є», — сказала Шарлотт.

Нагадаємо, 80-річна духовна терапевтка Норма Едвардс стверджує, що кілька разів пережила клінічну смерть, двічі «перетинаючи межу» і потрапляючи в інший вимір. Вона «пронеслася через чорний тунель» до чистого сяйва, де бачила огляд свого життя і зустріла «потойбічних істот». Вдруге жінка пережила зупинку серця і відчула «жіночу присутність», яка нагадала їй про місію: допомагати іншим позбутися страху перед смертю.