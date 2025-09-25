Жінка померла на кілька хвилин та заявила, що розмовляла з Богом: що він їй сказав

Трісія Баркер / © Daily Mail

Жителька США Трісія Баркер розповіла, що вона була атеїсткою та не вірила в Бога, поки не померла на 3 хвилини та не зустрілась з ним. Жінка наполягає, що Господь підказав їй її призначення на землі.

Про це пише Daily Mail.

53-річна Трісія розповіла, що коли їй був 21 рік, вона їхала на авто та потрапила у ДТП. Вона отримала тяжкі травми та 17 годин чекала на операцію. Під час операції, як стверджує Трісія, вона померла на 3 хвилини.

За її словами, вона побачила світло у лікарняній палаті та медиків, які намагались врятувати її понівечене світло. Жінка каже, що вона не хотіла на це дивитися, а тому почала спочатку мандрувати лікарнею. Вона нібито бачила свою маму та вітчима, який купував шоколадний батончик в автоматі.

Згодом душа жінки перенеслась в інший вимір, де зустріла свого дідуся. За її словами, він хоч і помер і літньому віці, проте там був молодим. Саме він запитав, чи хоче вона зустрітись з Богом. Трісія відповіла, що — так.

Жінка сказала, що потім вона продовжувала дрейфувати в потойбічному світі, поки «гучний голос — не зовсім чоловічий і не зовсім жіночий» не вразив її, як грім серед ясного неба.

«Це було щось, що не можна було заперечити, як вібрація. Я знала, що це був Бог. Це струсонуло мене до глибини душі. Це було чисте кохання», — каже вона.

У видінні той, хто говорив, сказав Трісії, яка на той час хотіла стати юристом, що насправді її долею було викладати і, зокрема, показувати студентам, «як жити життям, сповненим радості, пристрасті, веселощів і віри в себе».

Коли вона заперечила, що вчителі не заробляють багато грошей, Бог, по суті, засміявся і показав їй душі вздовж річки — деякі з них були оточені страхом і темрявою, а деякі були сповнені світла.

Бог конкретно сказав їй: «Позбав своїх учнів страху».

Трісія каже, що саме після цієї розмови з голосом, який вона тепер вважає голосом Бога, вона раптово «повернулася до реальності». Вона прокинулася, задихаючись, у відділенні інтенсивної терапії.

Тоді Трісія попросила клаптик паперу, щоб записати про свою подорож потойбіччям. Мати жінки спочатку в це не повірила, проте згодом, коли донька розповіла їй, що бачила, як вітчим купує шоколадний батончик — була шоковано історією Трісії, бо переконана, що дівчина цього не могла знати.

Трісія за порадою Бога, перейшла з юридичного факультету та стала викладачкою. А ще — вона повірила у Бога.