«Укол краси» / © Pexels

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У Великій Британії під час бразильської підтяжки сідниць померла 33-річна жінка. Як виявилося, їй вкололи забагато філера.

Про це пише dailymail.com.

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33-річна Аліса Вебб померла у вересні 2024 року після проведення косметичної процедури в салоні краси, розташованому в будинку її друга.

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На суді присяжним було повідомлено, що процедуру BBL проводив Джордан Парк, відомий як «король губ».

34-річний чоловік перебував під слідством поліції за звинуваченням у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість, але він також помер у лютому.

У суді коронера графства Глостершир було повідомлено, що Вебб ввели всемеро більше філера, ніж рекомендовано.

Сестра потерпілої Ейпріл Палмер розповіла, що жертва «потай боролася з низькою самооцінкою», додавши в характеристиці, зачитаній у суді, що «негативні зауваження тяжко на неї впливали». Згодом Аліса Вебб захопилася косметологією і навіть почала робити уколи краси.

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Раніше на слідстві було заслухано письмові свідчення Джемми Павлішин, яка керувала салоном Studio 23 у Глостері, де Вебб знепритомніла. Вона сказала, що Парк особисто проводив процедуру підтяжки сідниць у її клініці.

Під час процедури Алісі ввели 1400 мл філера. Вона прислала своїй невістці фото з підписом: «О Боже, це вбиває».

Згодом жінку терміново доправили до лікарні після того, як вона знепритомніла, але через три години вона померла.

Присяжним повідомили, що сліди наповнювача, використаного під час операції BBL, потрапили до її кровотіку та були виявлені в мозку, серці, легенях, нирках і щитоподібній залозі.

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Доктор Стівен Лідбіттер, патологоанатом Міністерства внутрішніх справ, описав речовину — гіалуронову кислоту — як «гелеподібну».

Він назвав причиною смерті «емболізацію гіалуронової кислоти внаслідок її введення в сідниці».

В Аліси Вебб залишилося 5 дітей.

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