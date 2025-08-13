Жінка померла після отруєння "токсичною броколі": вже друга жертва спалаху ботулізму

Броколі / © pixabay.com

У Італії зафіксовано другу смерть після спалаху ботулізму, пов’язаного з вживанням зараженої броколі. 45-річна Тамара Д’Акунто померла після того, як з’їла паніні, куплене у фургончику з їжею на південному заході країни. Жінка була доставлена до лікарні, але врятувати її життя не вдалося.

Про це повідомляє Mirror.

Це вже друга смерть після отруєння овочем: минулого тижня 52-річний художник і музикант Луїджі Ді Сарно помер після сендвіча з броколі та ковбасою в провінції Козенца. Крім того, вісім людей були госпіталізовані, включно з членами сім’ї Ді Сарно.

Після спалаху по всій Італії відкликали заражену броколі, а фургончик, де готували бутерброди, конфіскували. Прокуратура Паоли оголосила про «негайне вилучення комерційної продукції», а Департамент охорони здоров’я Калабрії активував надзвичайну процедуру з повідомлення токсикологічного центру в Павії — єдиного національного центру з боротьби з ботулізмом.

Зазначається, що протиотрута проти ботулізму зберігається виключно Міністерством охорони здоров’я в спеціально відведених безпечних місцях та поширюється через Центр токсикологічного контролю Ломбардії. Перші флакони вже були доставлені до лікарень у Таранто та Римі, проте через зростання кількості хворих потреба у протиотруті зростає.

Що таке ботулізм?

Ботулізм — серйозне, потенційно смертельне захворювання, яке викликає нейротоксин бактерії Clostridium botulinum. Воно зустрічається рідко, але може спричинити м’язовий параліч, дихальну недостатність і смерть без лікування. Симптоми проявляються через 12–72 години і включають затуманення зору, невиразну мову, слабкість та стомлюваність. Раннє застосування антитоксину та підтримуюча терапія, як штучна вентиляція легень, життєво необхідні.

