Жінка зняла на приховану камеру несподіваних «злодіїв», які регулярно крали їжу з її холодильника — і ними виявилися її власні коти.

Господарка помітила, що з холодильника зникають шматки розмороженого сирого м’яса, але тривалий час не могла зрозуміти, як це відбувається. Зрештою вона вирішила встановити камеру, щоб викрити винуватців.

Як виявилося, за «пограбуванням» стояли її домашні улюбленці. У відео, опублікованому в TikTok користувачкою rascal_catts, видно, як чорний і білий кіт стає на ручку морозильної камери та намагається відчинити дверцята. Інші коти стоять поруч, ніби підстраховують «операцію».

Попри спроби тварин, холодильник не піддався — господарка заздалегідь закріпила дверцята. Проте це не зупинило котів, які, помітивши людину, миттєво зробили вигляд, ніби нічого не сталося, та розбіглися в різні боки.

Відео швидко стало вірусним, зібравши понад 12,8 мільйона переглядів. Користувачі активно ділилися власними історіями про кмітливість своїх домашніх улюбленців.

Багато коментаторів відзначили, що така поведінка — не рідкість для котів, які здатні проявляти неабияку винахідливість, коли справа доходить до їжі. Інші ж зізналися, що були здивовані витівкою пухнастих «злодіїв».

